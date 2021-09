La FIFA entamera des discussions pour la Coupe du monde ce mois-ci

La FIFA commencera enfin ses discussions avec les clubs de football, les ligues et les syndicats de joueurs ce mois-ci dans le cadre des dernières mesures annoncées lundi dans sa volonté d’organiser une Coupe du monde masculine tous les deux ans.

Les 211 fédérations membres ont également été invitées à des discussions en ligne, le 30 septembre, dans le cadre d’une consultation sur l’avenir du football des équipes nationales, y compris une Coupe du monde masculine biennale.

La Fédération a d’abord demandé l’avis ce mois-ci à des joueurs à la retraite, y compris des vainqueurs de la Coupe du monde qui se sont rendus au Qatar pour une conférence de deux jours, et a demandé des enquêtes auprès des amateurs dans certains pays.

Ce processus a été critiqué comme étant imparfait par la FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs actifs, qui doit maintenant rencontrer la FIFA.

Une « nouvelle phase de consultation » débutera avec les organisations représentant les joueurs, les clubs, les ligues et les six instances dirigeantes continentales, a annoncé la FIFA dans un communiqué.

L’UEFA, l’organisation européenne de football, a averti qu’elle pourrait boycotter les consultations si la Coupe du monde sortait de son cycle historique de quatre ans, et son homologue sud-américain, la CONMEBOL, s’y oppose également. Leurs membres dominent les Coupes du monde sur le terrain, mais se regroupent pour moins d’un tiers des 211 fédérations qui votent.

La FIFA soutient que les Coupes du monde biennales donneront à plus de joueurs et d’équipes l’occasion de participer à des matchs importants, d’améliorer les talents à l’échelle internationale et de collecter plus d’argent pour alimenter les programmes de développement.

L’opposition s’est toutefois concentrée sur la dilution de l’attrait de laCoupe du monde, la distorsion de l’équilibre entre le football national et international et la surcharge pour les joueurs dans un calendrier chargé. Le prestige du Championnat d’Europe de l’UEFA et de la Copa America de la CONMEBOL risque également d’être affaibli par le nombre de Coupes du monde.

Le débat sur la Coupe du monde a éclipsé une révision en cours des calendriers internationaux de matchs gérés par la FIFA, qui stipulent quand les clubs doivent libérer des joueurs pour les équipes nationales.

Le calendrier masculin vient à échéance en 2024 et il est largement admis que le système actuel est obsolète. Il oblige les joueurs à voyager pour les matchs dans des fenêtres séparées au moins quatre fois au cours de chaque saison nationale.

La FIFA a proposé de rationaliser le calendrier avec des groupes de qualification de tournois plus petits, jouant potentiellement tous les matchs en un seul bloc en octobre.

Le calendrier féminin se termine en 2023, lorsque leur prochaine Coupe du monde sera organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les changements proposés par la FIFA sont menés par Arsène Wenger, l’ancien entraîneur d’Arsenal qui est désormais directeur du développement mondial du football mondial, qui a suggéré que des décisions pourraient être prises d’ici décembre.

Le football féminin pourrait souffrir de la multiplication des Coupes du monde masculines, a révélé la semaine dernière la fédération allemande de football.