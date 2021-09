Zdeno Chara accepte un contrat d’un an avec les Islanders

À 44 ans, c’est un retour aux sources pour Zdeno Chara.

Le défenseur slovaque a accepté un contrat d’un an avec les Islanders de New York, avec qui il a commencé sa carrière dans la LNH.

Le directeur général Lou Lamoriello en a fait l’annonce samedi.

Ce sera une 24e saison dans la LNH pour Chara, qui a donné ses premiers coups de patin dans la grosse pomme en 1997-1998, avec les Islanders.

Ces derniers l’ont repêché au troisième tour en 1996.

« C’est un peu comme boucler la boucle, a dit Chara. Qui l’aurait prédit ? »

Chara a disputé un total de 231 matchs avec les Islanders, avant d’être échangé aux Sénateurs d’Ottawa en 2001. Il a ensuite soulevé la coupe Stanley en 2011, avec Boston.

Capitaine de longue date des Bruins, Chara a tourné la page en décembre 2020, se joignant aux Capitals. Il aura joué durant 14 saisons avec les Bruins.

La saison dernière, le colosse de 6 pi 9 po a inscrit deux buts et 10 points en 55 matchs avec Washington. On lui a confié plus de 18 minutes de temps de glace par match, en moyenne.

« J’aime passionnément le hockey, a dit Chara. Je crois avoir encore quelque chose à offrir et je veux gagner. C’est la mentalité qu’il vous faut et qui dit tout, à peu de choses près. »

« Les Islanders ont un leadership fort, un noyau solide qui fait partie du décor depuis longtemps, a déclaré le vétéran défenseur. Le groupe est bien structuré, et le club a commencé à faire beaucoup de bruit dans la ligue. »

Les Islanders entameront la saison avec 13 matchs de suite à l’étranger, dont un match à Montréal le 4 novembre. La troupe de Barry Trotz inaugurera ensuite son nouveau domicile à Belmont Park le 20 novembre, contre les Flames de Calgary.