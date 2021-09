Daniil Medvedev bat Novak Djokovic et gagne les Internationaux des États-Unis

Ce n’est finalement pas en 2020 qu’un joueur de tennis réussira le Grand Chelem calendaire. Le record de titres majeurs en simple masculin est également inchangé, pour au moins une autre année.

Le Russe Daniil Medvedev a été sensationnel et il a dominé le Serbe Novak Djokovic en trois manches de 6-4, 6-4, 6-4, dimanche, pour remporter les Internationaux des États-Unis.

Medvedev a privé les amateurs de tennis d’un premier Grand Chelem calendaire chez les hommes depuis Rod Laver, en 1969, mais il ne s’en plaindra pas, car il vient de signer un premier titre majeur en carrière.

Le Russe, qui s’était incliné en finale à Flushing Meadows en 2019, a obtenu une douce revanche contre Djokovic, qui l’avait vaincu en finale des Internationaux d’Australie, plus tôt cette année.

Le Serbe et favori du tournoi tentait non seulement de rejoindre Laver, mais il tentait d’obtenir un 21e titre majeur en simple, ce qui lui aurait permis de briser l’égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal.

En juin, Djokovic était parvenu à remporter le tournoi de Roland-Garros même s’il avait tiré de l’arrière deux sets à zéro contre le Grec Stefanos Tsitsipas. Malgré un petit effondrement en troisième manche, Medvedev ne s’est pas laissé faire le coup.

Djokovic, le numéro un mondial, a amorcé le match avec une fiche de 27-0 en 2021 lors d’un tournoi du Grand Chelem.

Sous pression, et devant répondre à d’immenses attentes, le joueur de 34 ans n’a tout simplement pas été à son meilleur, dimanche.

Djokovic a commis plusieurs erreurs, dont 38 fautes directes. Il n’a pas été en mesure de convertir une balle de bris avant la fin du troisième set, alors que l’issue de l’affrontement semblait déjà scellée.

Le Serbe a également montré beaucoup de frustration, brisant une raquette sur le terrain après un jeu, ce qui a attiré les huées de l’imposante foule au stade Arthur Ashe. L’arbitre principal lui a même décerné un avertissement.

Les problèmes de Djokovic ont été principalement causés par son adversaire, qui a utilisé sa longiligne silhouette de six pieds six pouces pour courir plusieurs balles en fond de terrain. Medvedev s’est même permis de répondre avec bon nombre de coups droits appuyés et un service à point.

Djokovic disputait une 31e finale en Grand Chelem en carrière, égalant un record de tous les temps du côté masculin. Il a signé six titres à New York.