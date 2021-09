Ricciardo vainqueur au Grand Prix d’Italie

Daniel Ricciardo a remporté un Grand Prix d’Italie où le meneur au championnat Max Verstappen et son rival pour le titre Lewis Hamilton ont subi une collision qui a mis fin à leur journée, dimanche.

Ricciardo a procuré à McLaren une première victoire en près de neuf ans (Jenson Button en 2012, au Brésil).

Ricciardo n’avait pas gagné de course depuis Monaco en 2018. Il a fini 1,747 seconde devant son coéquipier Lando Norris et 4,921 secondes devant Valtteri Bottas, de Mercedes. Ce dernier partait de l’arrière de la grille, à cause d’une punition liée à un nouveau moteur.

Ricciardo a célébré de manière habituelle : il a bu du champagne versé dans l’une de ses chaussures — il a même amené Norris à l’imiter.

« Ça fait longtemps. C’est merveilleux, a dit Ricciardo. Nous n’avions pas la vitesse maximale, mais ç’a suffi pour garder Max derrière nous. J’avais le sentiment depuis vendredi que quelque chose de bon allait arriver. »

Collision Verstappen-Hamilton

L’incident entre Verstappen et Hamilton est survenu au 26e des 53 tours de l’épreuve.

Hamilton menait au moment d’aller aux puits. Il est revenu en piste juste devant Verstappen. Le pilote Red Bull a voulu se placer à l’intérieur dans un virage, tandis que le champion de sept saisons tentait de défendre sa position.

Lors de l’impact, le bolide de Verstappen a surmonté la Mercedes et les deux voitures sont allées sur le gravier. L’anneau de protection au devant du cockpit a peut-être évité à Hamilton de se blesser sérieusement.

« C’est ce qui vous arrive quand vous ne libérez pas l’espace », a dit à la radio de l’équipe un Verstappen furieux.

Les deux pilotes ont pu sortir de leur voiture, bien que Hamilton ait pris beaucoup plus de temps à le faire.

Les commissaires ont étudié la séquence, en venant à la conclusion que la faute venait largement de Verstappen. Il perdra trois places en vue de la grille de départ du Grand Prix de la Russie, le 26 septembre.

Ricciardo a connu un excellent départ, l’Australien ravissant la pole à Verstappen au premier virage.

Derrière, Hamilton, partant quatrième, a réussi à dépasser Norris, mais une tentative de prendre l’extérieur aux dépens de Verstappen l’a envoyé sur le gazon. Norris a donc repris sa place.

« Il [Verstappen] m’a poussé à l’écart ! », a décrié Hamilton, à la radio de l’équipe.

Norris a gardé ses acquis, et un Hamilton dépité a vu Ricciardo et Verstappen s’éloigner un peu plus à chaque tour.

Visitant les puits au 23e tour, Ricciardo en est ressorti septième.

Ayant des ennuis avec ses pneus, Verstappen a fait un arrêt au 24e tour.

Il a dû rester aux puits 11,1 secondes, durant quoi Hamilton a devancé Norris en première place. Peu après, une collision a mis fin à la course de Hamilton et Verstappen.

Une sanction a fait glisser Sergio Perez de Red Bull de la quatrième à la cinquième place, entre les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Lance Stroll a terminé septième au volant de son Aston Martin.