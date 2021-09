Il s’agissait de deux parcours de rêve, mais c’est celui de la Britannique Emma Raducanu qui s’est conclu par un premier titre en carrière en Grand Chelem.

Raducanu a eu le dessus en deux manches de 6-4, 6-3 contre la Québécoise Leylah Fernandez, samedi, en finale du simple féminin aux Internationaux des États-Unis.

Raducanu a mis fin au débat en réussissant son troisième as de la rencontre et en concrétisant sa troisième balle de match.

Fernandez a eu deux occasions de briser à 5-3 au deuxième set, mais elle n’a pas su prolonger le suspense. Elle en avait également long à dire pendant le temps d’arrêt médical demandé par son adversaire alors qu’elle détenait une balle de bris.

Âgée de seulement 18 ans, Raducanu était devenue la première qualifiée de l’ère moderne à accéder à la finale d’un tournoi du Grand Chelem. Elle quittera maintenant Flushing Meadows avec le titre et sans même avoir perdu une manche.

Raducanu est devenue la plus jeune championne d’un tournoi majeur depuis Maria Sharapova à Wimbledon, en 2004, et la plus jeune championne à New York depuis Serena Williams, en 1999. Les deux joueuses avaient alors 17 ans.

La Britannique, qui était classée 150e au monde avant le début de la quinzaine, a eu un tableau relativement facile pour accéder aux quarts de finale, mais elle a ensuite montré la porte de sortie à Belinda Bencic, médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, et Maria Sakkari, 17e tête de série.

Fernandez, 19 ans, a quant à elle causé des surprises de taille en battant de façon successive les joueuses étoiles Naomi Osaka (no 3), Angelique Kerber (no 16), Elina Svitolina (no 5) et Aryna Sabalenka (no 2).

Fernandez tentait de devenir la première Canadienne à remporter un titre du Grand Chelem depuis la conquête de l’Ontarienne Bianca Andreescu à Flushing Meadows, en 2019.

Il s’agissait de la première fois depuis 1999 que deux adolescentes s’affrontaient en finale à New York. À l’époque, Williams avait eu raison de Martina Hingis. C’était également la première fois de l’ère moderne que deux joueuses qui ne sont pas une tête de série croisaient le fer pour le titre aux Internationaux des États-Unis.