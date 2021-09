Verstappen espère renverser la vapeur à Monza

Après avoir repris la tête du classement général à la suite de sa victoire le week-end dernier chez lui, Max Verstappen doit maintenant affronter Lewis Hamilton sur l’un de ses circuits favoris en carrière.

Verstappen a remporté le Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas dimanche pour se forger une avance de trois points devant le Britannique, mais ce dernier pourrait lui ravir le premier rang dès ce week-end au Grand Prix d’Italie à Monza.

Hamilton a triomphé à cinq reprises en carrière au légendaire Temple de la vitesse, en plus d’y avoir signé trois podiums supplémentaires.

En comparaison, Verstappen n’a jamais terminé dans le top-3 en carrière à Monza. Son meilleur résultat jusqu’ici est une cinquième place en 2018.

« Ce pourrait être un week-end différent cette fois-ci, a convenu Hamilton, qui tentera de nouveau d’obtenir sa 100e victoire en carrière en F1 après avoir été incapable d’atteindre ce seuil historique à ses trois dernières tentatives depuis son triomphe chez lui au Grand Prix de Grande-Bretagne.

« Je crois que nous pouvons de nouveau être rapides, mais si on compare avec leur moteur (Red Bull), il est plus puissant que le nôtre cette saison, surtout dans les longues lignes droites. Ils seront donc très, très rapides… Ce sera serré », a confié le pilote Mercedes.

Verstappen et Hamilton ont également des fiches très différentes en qualifications à Monza. Le pilote Red Bull ne s’est jamais qualifié au-delà de la cinquième place sur la grille de départ, tandis que Hamilton compte sept positions de tête à son actif.

Cependant, ils seront confrontés ce week-end à la deuxième séance de qualifications de la saison présentée en formule sprint, après celle qui s’est déroulée à Silverstone plus tôt cet été.

Au lieu des deux séances d’essais libres habituelles du vendredi, qui sont suivies d’une troisième samedi matin et de la séance de qualifications en après-midi, les pilotes participeront vendredi à une séance d’essais libres et une séance de qualifications en vue de la course sprint de samedi matin.

Cette course de 100 km permettra aux trois premiers pilotes à franchir le fil d’arrivée d’obtenir des points de classement. Le vainqueur empochera trois points, le deuxième deux, et le troisième un seul.

Hamilton avait été le plus rapide de la séance de qualifications à Silverstone, mais Verstappen l’avait battu pendant la course sprint pour s’emparer de la position de tête pour la traditionnelle course du dimanche.

Ferrari veut oublier le cauchemar de 2020

Par ailleurs, Ferrari espère éviter la honte de l’an dernier, surtout en raison du retour des’tifosi’dans les gradins à Monza.

La course s’était déroulée à huis clos l’an dernier à cause de la pandémie de coronavirus, évitant ainsi à la’Scuderia’de recevoir des tomates puisque ses deux pilotes avaient été contraints à l’abandon. Il s’agissait néanmoins du pire résultat de Ferrari en Italie en 70 ans.

Les partisans de Ferrari seront de retour dans les gradins ce week-end, même si les organisateurs de la course ont limité leur capacité à 50 %.

« Je suis excité. C’est toujours un endroit spécial pour un pilote Ferrari, donc j’ai vraiment hâte de vivre cette expérience, a dit Charles Leclerc, qui avait mis un terme à la disette de Ferrari chez elle en remportant le Grand Prix d’Italie en 2019. Ce sera un week-end difficile ; c’est l’une des pistes les moins favorables pour nous cette saison, mais nous donnerons tout ce que nous avons.

« L’appui des spectateurs ici, c’est unique… même en quittant l’hôtel ce matin, des centaines de partisans nous attendaient pour nous voir et nous encourager, donc c’est bien de pouvoir vivre une telle expérience, et ce sera de toute évidence très spécial ce week-end », a conclu le Monégasque.