Le Canada l’emporte 3-0 devant le Salvador

Des buts hâtifs d’Atiba Hutchinson et de Jonathan David ont mené le Canada vers un gain de 3-0 contre le Salvador en qualifications de la CONCACAF en vue du Mondial de 2022, mercredi.

Tajon Buchanan a complété le score en deuxième demie pour le Canada (1-0-2), qui disputait un deuxième match local depuis le début de cette ronde de qualifications.

« Ce sont, en fait, nos premières parties à domicile depuis très longtemps », a déclaré Jonathan Osorio. « Et ce sont nos parties les plus significatives depuis très, très longtemps. »

« Ce que cette équipe veut plus que tout, c’est sentir la connexion avec son pays, et on peut seulement la sentir à travers les spectateurs. Cette connexion était spéciale ce soir », a ajouté l’entraîneur-chef John Herdman.

Alors que les points récoltés à domicile sont d’une grande importance dans ce tournoi de 14 matchs, ce fut une soirée productive et satisfaisante pour la formation canadienne.

Sa victoire, combinée au match nul de 1-1 entre le Panama (1-0-2) et le Mexique (2-0-1), plus tard mercredi, fait en sorte que le Canada s’est rapproché à deux points des Mexicains, détenteurs du premier rang du classement général.

En quête de points après deux matchs nuls, le Canada a pris l’avance 2-0 après 11 minutes de jeu.

Le Salvador avait blanchi l’adversaire neuf fois en 12 matchs en 2021. Ses joueurs ont voulu y aller de robustesse pour revenir dans le match, sans succès.

La vedette du Bayern Munich Alphonso Davies manquait à l’appel suite à une blessure, mais l’attaque de l’unifolié a tout de même fait le travail.

À la sixième minute, Jonathan Osorio a ravi le ballon à un rival et a refilé à Junior Hoilett, qui a glissé le ballon à Richie Laryea, dans la surface de réparation.

Laryea a battu de vitesse le capitaine adverse Eriq Zavaleta, coéquipier avec le Toronto FC, et a passé à Hutchinson, qui a fait mouche.

Peu après, Buchanan a joliment redirigé un coup franc en faveur de David. Pour l’attaquant qui évolue avec Lille, c’était un 16e but en 19 matchs avec le Canada.

Le Salvador a entamé la deuxième demie en apportant trois changements.

Mais un quart d’heure plus tard, une passe de Zavaleta, interceptée, est devenue un deux contre un où Buchanan a enfilé l’aiguille. Il inscrivait un deuxième filet en 12 apparitions avec le Canada.

Il y avait 15 000 personnes au BMO Field, en respect des contraintes liées à la pandémie. Soccer Canada a parlé d’une salle comble dans les circonstances.

Le mois prochain, le Canada jouera au Mexique (classé neuvième) et en Jamaïque (50e), avant de recevoir le Panama (74e) le 13 octobre, à Toronto.

Huit clubs disputent 14 matchs dans ce qui est appelé l’Octogonal.

En mars, le top 3 se qualifiera pour la Coupe du monde de 2022, au Qatar. L’équipe de quatrième rang participera à un tournoi de la dernière chance, pour y être également.

En soccer masculin, le Canada n’a pris part qu’au Mondial de 1986, au Mexique.