Le Canadien n’égale pas l’offre des Hurricanes pour Kotkaniemi

Le Canadien de Montréal a choisi de ne pas égaler l’offre des Hurricanes de la Caroline pour les services de l’attaquant finlandais Jesperi Kotkaniemi, qui était joueur autonome avec compensation.



L’équipe a finalement mis fin au suspense vers 17 h 15, samedi.



Les Hurricanes avaient présenté une offre hostile de 6,1 millions $ US pour une saison à Kotkaniemi, il y a une semaine. Le Canadien avait sept jours pour annoncer son intention d’égaler ou non l’offre.



Le Canadien a reçu des choix de premier et troisième tours en 2022 des Hurricanes comme compensation pour Kotkaniemi.



« Les Hurricanes se sont prévalus d’un outil offert par la convention collective et nous acceptons cette décision », a indiqué le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, dans un communiqué.



Le Finlandais de 21 ans, troisième joueur réclamé au repêchage de 2018, a récolté cinq buts et 15 mentions d’aide en 56 parties avec le Canadien la saison dernière, sa troisième avec l’équipe.



Il a ajouté cinq buts et trois aides en 19 parties éliminatoires, aidant le Tricolore à se frayer un chemin jusqu’à la finale de la coupe Stanley. Il a toutefois été écarté de la formation au début et à la fin des séries.



En carrière, Kotkaniemi a inscrit 22 buts et 40 aides en 171 parties dans la LNH. Il a connu sa meilleure saison à sa campagne recrue avec 34 points en 79 matchs.



Rappelons qu’en 2019, le Canadien avait fait une offre hostile de quelque 42 millions $ pour cinq ans à l’attaquant Sebastian Aho. Les Hurricanes avaient rapidement annoncé leur intention d’égaler l’offre.



Mais après avoir perdu Korkaniemi, le Canadien de Montréal a fait l'acquisition du centre Christian Dvorak des Coyotes de l'Arizona en retour de choix de premier tour en 2022 et de deuxième tour en 2024.



