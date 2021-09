Le bureau du coroner se penchera sur la mort de Jeanette Zacarias Zapata

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a confirmé la tenue d’une enquête du coroner sur « les causes probables et les circonstances ayant mené au décès » de la boxeuse mexicaine Jeanette Zacarias Zapata.

