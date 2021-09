La boxeuse Jeanette Zacarias Zapata succombe à ses blessures

La boxeuse mexicaine Jeanette Zacarias Zapata est décédée jeudi après-midi, cinq jours après avoir été terrassée dans le ring.

Le Groupe Yvon Michel (GYM), qui avait organisé le gala de samedi au stage IGA auquel participait Zacarias Zapata, a annoncé la nouvelle en soirée jeudi.

Zacarias Zapata, qui était âgée de 18 ans, a encaissé un dur coup de Marie-Pier Houle en fin de quatrième round, samedi. Après avoir été prise de convulsions, elle s’était effondrée dans le ring.

« Toute l’équipe de Groupe Yvon Michel est extrêmement affligée par cette pénible annonce, a écrit GYM dans un communiqué. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis et plus particulièrement son conjoint Jiovanni Martinez qui a été à son chevet jusqu’à ses derniers moments. »

GYM ajoute qu’il ne fera pas d’autres commentaires, tout comme Martinez, qui est « atterré et extrêmement peiné ».

Zacarias Zapata était aux soins intensifs de l’Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal.

GYM a annoncé plus tôt cette semaine qu’il repoussait à une date indéterminée un gala prévu le 17 septembre qui devait mettre en vedette Oscar Rivas et Marie-Ève Dicaire, par respect pour Zacarias Zapata.