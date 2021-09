L’or pour Aurélie Rivard et Greg Stewart aux Jeux paralympiques de Tokyo

La Québécoise Aurélie Rivard a obtenu de façon spectaculaire sa deuxième médaille d’or des Jeux paralympiques de Tokyo.

L’athlète, âgée de 25 ans et originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, a complété le 100 m style libre en 24,08 s, fracassant du même coup sa propre marque mondiale par environ 5 s.

Il s’agissait de sa quatrième médaille à Tokyo, et de sa 10e en carrière aux Jeux paralympiques.

De son côté, le Canadien Greg Stewart a grimpé sur la plus haute marche du podium au lancer du poids.

À 35 ans, l’athlète originaire de Kamloops, en Colombie-Britannique, a établi un nouveau record paralympique avec un lancer de 16,75 m.

Pour sa part, le Québécois Brent Lakatos a acquis sa troisième médaille d’argent à Tokyo, au 100 m.

Âgé de 41 ans et originaire de Dorval, l’homme était le champion en titre du 100 m et avait aussi décroché l’argent au 400 m et au 5000 m. Il compte maintenant 10 médailles paralympiques à son palmarès.