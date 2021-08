Le Canadien accorde un contrat de deux saisons à l’attaquant Ryan Poehling

Le Canadien de Montréal a accordé un contrat de deux saisons et 1,5 million $US à l’attaquant Ryan Poehling, qui était joueur autonome avec compensation.

Il s’agit d’une entente à deux volets pour la première saison uniquement. Poehling touchera donc son plein salaire de 750 000 $ même s’il devait être rétrogradé dans la Ligue américaine de hockey en 2022-23.

Âgé de 22 ans, Poehling a mené le Rocket de Laval la saison dernière avec une récolte de 25 points, dont 11 buts, en 28 rencontres.

Il avait inscrit cinq buts et huit aides en 36 matchs avec le Rocket en 2019-20. Il avait alors également disputé 27 rencontres avec le Canadien cette saison-là, marquant un but et une aide.

Choix de premier tour du Canadien en 2017, 25e au total, Poehling avait connu des débuts fracassants dans la LNH, marquant trois buts avant d’ajouter le filet vainqueur en fusillade dans un gain de 6-5 face aux Maple Leafs de Toronto le 6 avril 2019.

Natif de Lakeville, au Minnesota, Poehling a représenté les États-Unis au Championnat du monde de hockey junior en 2018 et en 2019, se méritant d’ailleurs le titre de meilleur attaquant et joueur par excellence du tournoi en 2019. Il avait alors amassé huit points, dont cinq buts, en sept rencontres et aidé les États-Unis à gagner l’argent.