Au coeur d’une dispute avec les Sabres, Jack Eichel change d’agent

Alors que son avenir avec les Sabres de Buffalo est incertain en raison d’une dispute concernant les solutions pour soigner une blessure au cou, l’attaquant Jack Eichel a changé d’agent, ont confirmé à l’Associated Press quatre personnes au courant de la décision.

Les personnes ont parlé sous le couvert de l’anonymat puisque les documents confirmant le changement d’agent étaient en cours de soumission auprès de l’Association des joueurs de la LNH. Le réseau Sportsnet a été le premier à rapporter l’information.

Eichel a choisi d’être représenté par la firme de Pat Brisson, Creative Artists Agency, qui compte déjà Sidney Crosby, John Tavares et Nathan MacKinnon parmi ses clients.

Le capitaine des Sabres était jusqu’ici représenté par Peter Fish et Peter Donatelli, de Global Hockey Consultants.

Une des personnes a mentionné que les Sabres étaient au courant de la décision d’Eichel de changer d’agent, mais n’avaient pas encore eu de contacts avec ses nouveaux représentants.

Ce changement survient alors que l’avenir d’Eichel est incertain. Il est à l’écart depuis mars en raison d’une hernie discale.

Eichel préférerait être opéré pour qu’on remplace son disque. Les Sabres sont contre cette idée puisque ce type d’opération n’a jamais été effectué auprès d’un joueur de la LNH.

Les deux parties n’ont pas changé leur position et l’équipe aurait tenté d’échanger Eichel au cours des dernières semaines, en vain. On ne sait pas si Eichel aura le feu vert ou non pour reprendre l’action quand la saison s’ébranlera en octobre.

Eichel doit encore écouler cinq saisons à un contrat de huit ans et 80 millions de dollars US. Une clause de non-échange entrera en vigueur l’été prochain.

Il a été limité à deux buts et 16 aides en 21 rencontres l’hiver dernier.

Choix de premier tour des Sabres en 2015, deuxième au total, Eichel a récolté 139 buts et 216 aides en 375 matchs dans la LNH.