Price et Drouin seront au camp du Canadien, indique Ducharme

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal s’attend à revoir Carey Price et Jonathan Drouin dès l’ouverture du camp d’entraînement, mais ne pouvait pas encore dire si le poste de capitaine sera attribué à un autre joueur en l’absence de Shea Weber cette saison.

C’est ce qu’a indiqué jeudi Dominique Ducharme, au cours d’une conférence de presse donnée juste avant les premiers coups de départ du tournoi de golf de sa fondation, au club de golf de Joliette.

Ducharme, heureux de retrouver pour la première fois en personnes les journalistes affectés à la couverture du club, a confirmé que Price était de retour à Montréal depuis quelques jours et qu’il prévoit retrouver son gardien no 1 dès l’ouverture du camp.

« Je vais avoir plus de nouvelles la semaine prochaine, mais on s’attend à ce qu’il soit là au début du camp. Si ce n’est pas au début, très rapidement dans le camp », a-t-il dit.

Price a été opéré au genou le 23 juillet dernier et on parlait alors d’une convalescence de 10 à 12 semaines. Le camp doit être lancé le 21 septembre, avec les tests médicaux, et les joueurs sauteront sur la patinoire le lendemain. Il s’agirait donc d’un retour hâtif pour Price : 10 semaines de convalescence le mènent au 1er octobre.

Quant à Drouin, l’entraîneur a confiance dans le fait que sa réintégration dans le giron du club se passera bien. « Je ne suis pas inquiet. Déjà, par rapport à ses coéquipiers et à l’équipe, il est au Complexe [sportif Bell de Brossard] à s’entraîner depuis quelques semaines, a indiqué Ducharme. Ça se fait graduellement, normalement. Les gars sont demeurés en contact avec lui tout au long de notre parcours. C’est un gars qui était apprécié dans le vestiaire et tout le monde veut son bien. »

L’attaquant québécois a quitté l’entourage du club à la fin avril pour des raisons personnelles, qui n’ont jamais été précisées. L’organisation avait toutefois indiqué que Drouin n’avait pas été admis au programme de lutte aux dépendances de la LNH.

Drouin, qui a joué sous les ordres de Ducharme avec les Mooseheads d’Halifax, était d’ailleurs présent jeudi.

Un capitaine en l’absence de Weber ?

Ducharme n’était pas en mesure d’affirmer que l’équipe allait nommer un remplaçant au capitaine Shea Weber, qui sera absent toute la saison. L’entraîneur a indiqué que c’est une décision qui se prendrait plus tard.

« Il est encore trop tôt pour le dire, même si nous sommes déjà rendus au 26 août », a noté l’entraîneur.

Quant au leadership de Weber, il ne s’attend pas à ce qu’un joueur comble le vide laissé par l’absence du no 6. « En tant que groupe, chaque individu va en faire un petit peu plus, va prendre un peu plus de place, mais de la bonne façon. Shea est un gars qui a donné un bon exemple de ce côté », a rappelé l’entraîneur.

Ducharme a ajouté que chaque fois que Weber sera en mesure de se trouver dans l’entourage de l’organisation, il sera le bienvenu.

« Nous verrons où il en sera [avec sa rééducation]. Je sais qu’il est resté en contact avec nos joueurs, comme il le faisait tous les étés, afin de savoir où ils en sont avec leur préparation, a indiqué Ducharme. Il continue de jouer son rôle même s’il n’est pas là. »

La direction du Tricolore a annoncé en juillet dernier qu’en raison de blessures au pied, à la hanche et au pouce, Weber allait rater toute la saison. Sa carrière serait même compromise. Paul Byron et Brendan Gallagher étaient ses adjoints la saison dernière.