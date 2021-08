Une promotion pour France Margaret Bélanger au Canadien

Le Canadien de Montréal a nommé France Margaret Bélanger présidente sports et divertissement du Groupe CH.

Bélanger était vice-présidente exécutive et cheffe des affaires commerciales du Canadien depuis janvier 2017 et elle travaille pour l’organisation depuis 2013. En mai 2020, elle prenait la direction du secteur divertissement, tout en continuant à superviser les affaires juridiques et publiques et les relations communautaires.

Elle continuera à se concentrer sur tout ce qui touche le marketing, la planification des événements et les aspects commerciaux du Groupe CH, qui regroupe notamment le Canadien et evenko. « En collaboration avec nos talentueuses équipes, nous continuerons à développer et à offrir au travers de nos marques des événements sportifs et de divertissement de renom afin de créer des expériences uniques et mémorables pour les meilleurs fans au monde », a dit Bélanger, dans un communiqué.

Bélanger avait précédemment acquis une vaste expérience en fusions et acquisitions au cours de ses 18 années au cabinet Stikeman Elliott.

« Avec son leadership rassembleur et son expertise, France Margaret continuera à bâtir des partenariats fructueux et à mener notre approche “one team” à travers l’organisation », a commenté le propriétaire et chef de la direction du Canadien, Geoff Molson.

Molson conserve ses responsabilités de président du Canadien, et le directeur général Marc Bergevin continuera de se rapporter à lui.

Bélanger siège également aux côtés de Molson à titre de gouverneure suppléante du Canadien au conseil des gouverneurs de la LNH. En 2020, elle était choisie par le commissaire Gary Bettman pour siéger au conseil exécutif d’inclusion de la LNH.