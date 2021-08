Les Blue Jays de Toronto accentueront les mesures sanitaires

À compter de la mi-septembre, les amateurs de baseball qui voudront assister à un match des Blue Jays de Toronto au Centre Rogers devront afficher une preuve de vaccination ou un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19.

La direction des Blue Jays en a fait l’annonce lundi, à quelques jours de la mise en disponibilité des billets pour le dernier lot de matchs à domicile de l’équipe en 2021.

Les mesures annoncées touchent tous les spectateurs âgés de 12 ans et plus et tout le personnel. Les enfants de 11 ans et moins n’ont pas à offrir une preuve de résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 s’ils sont accompagnés d’un parent ou d’un tuteur qui répond aux normes exigées pour entrer à l’intérieur du stade.

Après avoir déménagé leurs pénates aux États-Unis pendant la totalité de la saison 2020 et pendant les trois premiers mois de 2021, en raison des restrictions imposées à la frontière canado-américaine en lien avec la pandémie, les Blue Jays sont retournés au Centre Rogers le 30 juillet.

L’équipe doit encore jouer 10 parties à domicile avant que les nouvelles mesures n’entrent en vigueur. Lundi soir, les Blue Jays entament une série de quatre rencontres au Centre Rogers, face aux White Sox de Chicago.

Les nouvelles mesures seront mises en application à partir de la visite des Rays de Tampa Bay, le lundi 13 septembre.

Ces nouvelles mesures s’ajouteront à celles déjà en place, incluant le port du masque obligatoire pour les spectateurs âgés de deux ans et plus, sauf lorsque ces gens mangent ou boivent dans des sièges désignés ou dans des sections respectant la distanciation physique.

La décision des Blue Jays survient près d’une semaine après que les responsables de Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) eurent annoncé qu’ils exigeront, à compter de la mi-septembre, une preuve de vaccination ou un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 pour avoir accès à leurs installations.

MLSE est une compagnie de Toronto qui est notamment propriétaire des Maple Leafs (LNH), des Raptors (NBA), des Argonauts (LCF) et du Toronto FC (MLS).