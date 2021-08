Le CF Montréal fait match nul face à l’Union de Philadelphie

Le CF Montréal a complété une séquence de trois matchs en huit soirs en récoltant un verdict nul de 1-1 contre l’Union de Philadelphie, samedi soir à Chester.

La formation montréalaise détenait une avance de 1-0 lorsque Quinn Sullivan a trouvé le fond du filet sur le premier tir cadré des locaux dans le match, à la 87e minute de jeu.

Djordje Mihailovic, avec son quatrième but de la saison, avait ouvert la marque à la toute fin de la première demie.

Malgré la déception que pourraient ressentir ses joueurs, le CF Montréal (7-7-7) a gagné un rang au classement et se classe sixième dans l’Association Est, un point devant D.C. United, qui a perdu face à Atlanta United.

Le CF Montréal aura près d’une semaine complète pour se reposer un peu et préparer sa prochaine sortie, qui aura lieu vendredi soir au stade Saputo contre le Toronto FC, une formation en chute libre dans l’Association Est.

Ce sera seulement le deuxième duel entre les deux grands rivaux en 2021 et le premier depuis le match d’ouverture, que le CF Montréal avait gagné 4-2 le 17 avril à Fort Lauderdale.

Bon début, bonne fin de demie

Les joueurs du CF Montréal ont connu une première demie en trois temps. Ils ont amorcé le match avec force, provoquant deux cartons jaunes et obtenant un tir non cadré au cours des six premières minutes de jeu.

Mais alors qu’ils avaient contrôlé le ballon pendant plus de 62% du temps après les 12 premières minutes, les hommes de Wilfried Nancy ont commencé à perdre leur rythme.

Du coup, avec moins de dix minutes à jouer à cette première demie, les locaux avaient renversé la tendance au niveau de la possession au point de dominer à ce chapitre. Ils ont aussi décoché huit tirs vers Sebastian Breza, mais aucun cadré.

Puis, alors qu’un peu tout le monde s’attendait à voir les deux clubs rentrer au vestiaire avec un score de 0-0, Mihailovic a brisé cette impasse en faisant dévier, habilement du pied droit, un centre de Joaquin Torres pendant la première minute des arrêts de jeu.

Alors que plusieurs fois cette saison, les joueurs du CF Montréal ont concédé des buts tardifs et coûteux, l’Union leur a fait le coup, cette fois sur un tir de Sullivan venu de l’extérieur de la surface de réparation qui a battu Breza à sa gauche.