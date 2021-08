Joe Thornton signe un contrat d’un an avec les Panthers

Le rêve d’une première conquête de la coupe Stanley de l’attaquant Joe Thornton le mène en Floride.

Âgé de 42 ans, Thornton a signé un contrat d’un an avec les Panthers de la Floride, vendredi, à l’aube d’une 24e année dans la LNH.

Thornton, qui portera les couleurs d’une quatrième équipe dans la LNH, a amassé 1529 points en carrière, soit le plus haut total de tous les joueurs actifs dans le circuit Bettman.

Le vétéran joueur de centre occupe le 14e rang de l’histoire de la ligue au chapitre des points et les 13 joueurs devant lui ont été intronisés au Temple de la renommée du hockey.

« Avec plus de 1600 matchs joués dans la LNH, Joe amènera beaucoup d’expérience dans notre vestiaire et dans notre formation, a mentionné le directeur général des Panthers, Bill Zito. Son désir d’avoir du succès est immanquable et nous sommes ravis qu’il ait choisi de signer un contrat avec notre équipe et qu’il croie en ce que nous bâtissons ici. »

Thonrton a tout accompli dans le hockey, sauf remporter une coupe Stanley. Il a atteint la finale à une reprise, en 2016, quand les Sharks de San Jose ont perdu en six parties contre les Penguins de Pittsburgh.

Thornton a gagné une médaille d’or olympique avec le Canada en 2010 et il a aussi été nommé le joueur le plus utile de la LNH en 2005-06, lorsqu’il avait terminé au sommet des pointeurs.

Thornton a été sélectionné au premier rang du repêchage de 1997 et il a amorcé sa carrière en disputant huit saisons avec les Bruins de Boston. Il a ensuite passé 15 ans avec les Sharks avant de se joindre aux Maple Leafs de Toronto, la saison dernière.