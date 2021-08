Bonne journée pour les favoris à l’Omnium Banque Nationale

Le Russe Daniil Medvedev, favori du tournoi, le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas ont atteint les quarts de finale à l’Omnium Banque Nationale.

En soirée, Medvedev a eu le dessus sur l’Australien James Duckworth en deux manches de 6-2 et 6-4.

Ruud, sixième tête de série, a défait le Serbe Dusan Lajovic 6-4 et 6-3, jeudi. De son côté, Tsitsipas, troisième tête de série, a vaincu le Russe Karen Khachanov 6-3, 6-2.

Contre Lajovic, tombeur de Félix Auger-Aliassime la veille, Ruud a fait preuve d’opportunisme, profitant de chacune des trois balles de bris qu’il a obtenues.

Le Norvégien a maintenant gagné ses 14 derniers matchs de simple. Il a remporté les titres sur terre battue à Bastad, à Gstaad et à Kitzbühel au cours de cette séquence.

Tsitsipas, finaliste à Roland-Garros ce printemps, aura la tâche de le freiner lors des quarts de finale. « J’ai hâte de l’affronter, même si je sais qu’il est coriace, a-t-il dit. Je crois qu’il aura de nouveaux tours dans son sac. »

Fêtant ses 23 ans, le Grec a sauvé les deux balles de bris qu’il a accordées à Khachanov. Après le match, la foule lui a chanté « Bonne fête », au moment où on lui remettait un gâteau blanc décoré de fruits frais. « C’est une des plus belles sensations que vous pouvez avoir sur un terrain de tennis, a dit le vainqueur. Ça fait chaud au cœur. »

Andrey Rublev a subi le même sort que son compatriote. Le Russe et quatrième tête de série a été victime de John Isner, qui s’est imposé 7-5, 7-6. L’Américain a martelé 20 as contre une seule double faute dans la rencontre. Il a remporté le titre à Atlanta, il y a deux semaines. Il affrontera en quarts de finale la 11e tête de série, le Français Gaël Monfils qui a eu le meilleur 6-1 et 7-6 sur l’Américain Frances Tiafoe.

Il n’y a plus de Canadien en lice à Toronto. Denis Shapovalov a connu le même sort qu’Auger-Aliassime mercredi, s’inclinant contre Tiafoe dans un match de deuxième tour.