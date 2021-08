Jon Cooper nommé entraîneur-chef du Canada pour les JO

Jon Cooper a été nommé entraîneur-chef de l’équipe canadienne qui devrait se rendre à Pékin pour les Jeux olympiques d’hiver en février prochain. Hockey Canada a également dévoilé lundi que Bruce Cassidy, Peter DeBoer et Barry Trotz seront les adjoints de Cooper, quand le Canada tentera de reconquérir l’or olympique.

Cooper entamera bientôt sa neuvième saison complète comme entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, ayant mené l’équipe à deux championnats de la Coupe Stanley consécutifs en 2020 et 2021. Cooper est actuellement l’entraîneur-chef avec le plus long mandat actif dans la LNH.

Il a été l’entraîneur-chef d’Équipe Canada au Championnat mondial 2017, remportant une médaille d’argent, ainsi qu’entraîneur adjoint avec Équipe Amérique du Nord à la Coupe du monde de hockey 2016. « Ce sont les Jeux olympiques ! Ça m’excite rien qu’à en parler », a dit Cooper en visioconférence.

« Pour le petit gars qui a tiré des rondelles dans une sécheuse dans le sous-sol pendant des années après avoir écouté la Soirée du hockey… c’est irréel d’être dans cette position », a ajouté le natif de Prince George, en Colombie-Britannique.

Le Canada a gagné l’or olympique lors des deux dernières participations de la LNH aux Jeux d’hiver, en 2010 et 2014. Il s’est contenté du bronze en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, quand l’équipe était composée principalement de joueurs évoluant en Europe.

La LNH est toujours en discussions avec la Fédération internationale de hockey sur glace et le Comité international olympique pour conclure un accord sur la participation de ses joueurs aux Jeux de Pékin. Le calendrier dévoilé tard en juillet prévoit cependant une trêve pour permettre aux joueurs de participer aux Olympiques.

La ligue a précisé qu’un autre calendrier sera publié si les joueurs ne participent pas aux Jeux de Pékin.

André Tourigny devait d’abord faire partie du personnel d’entraîneurs du Canada pour le tournoi olympique, après avoir accepté un contrat d’un an comme entraîneur à temps plein avec Hockey Canada. Cette entente a toutefois été rompue quand Tourigny a été nommé entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona le mois dernier, a confirmé un porte-parole de Hockey Canada à La Presse canadienne.

Cassidy fera ses débuts comme entraîneur sur la scène internationale avec l’équipe nationale masculine du Canada. Il a été promu au poste d’entraîneur-chef des Bruins de Boston dans la LNH en 2017 après une saison comme entraîneur adjoint. Sa carrière d’entraîneur dans la LNH a débuté avec les Capitals de Washington en 2002-03, puis il a été entraîneur adjoint avec les Blackhawks de Chicago pendant la saison 2005-06.

DeBoer a été entraîneur adjoint avec l’équipe nationale masculine du Canada à quatre éditions du Championnat mondial (2010, 2011 2014 et 2015), remportant l’or en 2015. Il a été nommé entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas au milieu de la saison 2019-20, après avoir occupé le poste d’entraîneur-chef en Floride, au New Jersey et à San José.

Trotz a représenté le Canada quatre fois à titre d’entraîneur adjoint avec l’équipe nationale masculine du Canada au Championnat mondial, décrochant l’or en 2003 et l’argent en 2009. Il a aussi gagné la Coupe du monde de hockey 2016 en tant qu’entraîneur adjoint d’Équipe Canada. Trotz entame sa quatrième saison comme entraîneur-chef des Islanders de New York dans la LNH, après avoir été pendant 15 saisons l’entraîneur-chef des Predators de Nashville (1998-2014) et des Capitals de Washington (2014-2018). À sa dernière saison à Washington, il a mené les Capitals à la première Coupe Stanley de l’histoire de la franchise.

Le groupe de gestion de l’équipe olympique masculine du Canada, qui a été dévoilé en février, est formé du directeur général Doug Armstrong, du directeur général associé Ken Holland et des directeurs généraux adjoints Ron Francis, Roberto Luongo et Don Sweeney.