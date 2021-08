Mohammed Ahmed gagne la médaille d'argent au 5000 mètres

À voir en vidéo

Le Canadien Mohammed Ahmed est passé en deuxième vitesse dans le dernier tour et il a remporté la médaille d'argent à l'épreuve masculine du 5000 mètres, vendredi, aux Jeux olympiques de Tokyo.Installé en cinquième position avec quelques centaines de mètres à parcourir, Ahmed a profité d'une brèche à l'intérieur de la piste pour dépasser l'Ougandais Jacob Kiplimo, le Kenyan Nicholas Kipkorir Kimeli et l'Américain Paul Chelimo.Ahmed a parcouru la distance en 12:58,61 et il n'a été devancé que par le détenteur du record du monde, l'Ougandais Joshua Cheptegei (12:58,15).Il s'agissait de la première médaille olympique du Canada à l'épreuve masculine du 5000 mètres.Justyn Knight, l'autre Canadien à prendre part à cette finale, a terminé au septième rang après avoir montré un temps de 13:04,38.Âgé de 30 ans, Ahmed a gagné la médaille de bronze dans cette discipline lors des Championnats du monde d'athlétisme à Doha, au Qatar, en 2019.L'été dernier, il a retranché 11 secondes à son propre record canadien, faisant arrêter le chrono à 12:47,20 lors d'un rendez-vous de haute performance à Portland, en Oregon.Il s'agissait également d'un record nord-américain, permettant à Ahmed de se hisser dans le top-10 mondial au 5000 mètres.Ahmed a amorcé les Jeux de Tokyo en terminant sixième au 10 000 mètres. Il a pris les devants avec moins de deux tours à faire, mais il a manqué d'énergie lors des 300 derniers mètres.Quelque 40 minutes plus tard, la Canadienne Gabriela Debues-Stafford a terminé au cinquième rang lors de la finale du 1500 mètres, en 3:58,93.À mi-course, Debues-Stafford occupait la troisième position mais n'a pas été en mesure de maintenir le rythme.