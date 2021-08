Andre De Grasse remporte l’or au 200 mètres

Le Canadien Andre De Grasse a remporté la finale du 200 mètres aux Jeux de Tokyo mercredi soir. Il porte à deux sa récolte de médailles sur la piste du Stade olympique avec encore une course à faire.

Arrivé deuxième aux derniers Jeux de Rio derrière celui qui était alors le roi incontesté de la discipline, Usain Bolt, le sprinteur canadien de 26 ans n’a pas raté la chance que lui offrait le départ à la retraite du Jamaïcain. Après avoir connu un meilleur départ qu’à son habitude, il est longtemps resté aux coudes à coudes avec ses adversaires avant de se détacher dans les 30 derniers mètres et devancer clairement au fil d’arrivée trois coureurs américains.

Le coureur ontarien a inscrit au passage un nouveau record canadien de 19,62 s. L’ont suivi dans l’ordre Kenneth Bednarek (19,68 s) et le champion du monde en titre, Noah Lyles (19,74 s). Également de la finale, le Canadien Aaron Brown a pris la 6e place avec un temps de 20,20 s.

Deuxième médaille à Tokyo

Andre De Grasse avait montré mardi qu’il n’était pas là pour faire de la figuration en enregistrant le meilleur temps des demi-finales, avec un temps de 19,73 s. Il avait alors été suivi par l’Américain Kenneth Bednarek (19,83 s) puis, phénomène rare, par trois autres coureurs aux temps identiques, dans un cas au millième de seconde près, soit l’autre Canadien, Aaron Brown (19,982 s), le Libérien d’origine américaine Joseph Fahnbulleh (19,982 s) et l’Américain Noah Lyles (19,983 s).

Le sprinteur ontarien de 26 ans avait commencé ses Jeux olympiques de belle façon, dimanche, en répétant son exploit des Jeux de Rio d’une médaille de bronze à la prestigieuse épreuve du 100 mètres, tout juste derrière un relativement inconnu, mais impressionnant Italien Lamont Marcell Jacobs, et l’Américain Fred Kerley.

Il reste à Andre De Grasse à courir le 4 x 100 mètres dont les finales hommes et femmes sont prévues vendredi. Aux Jeux Rio, dominé dans les épreuves de sprint par le Jamaïcain Usain Bolt avec trois médailles d’or, le Canadien avait remporté le bronze au 100 mètres, l’argent au 200 mètres et le bronze au 4 x 100 mètres.

Réalisés il y a plus de 10 ans, les records olympiques (19,30 s) et du monde (19,19 s) sur la distance appartiennent toujours à Usain Bolt.

La puissance jamaïcaine

Mardi, c’était une autre Jamaïcaine, Elaine Thompson-Herah, qui avait remporté la finale du 200 mètres, en 21,53 s, ajoutant une médaille d’or à celle qu’elle avait déjà remportée plus tôt dans la semaine au 100 mètres et répétant son exploit des Jeux de Rio. La Namibienne Christine Mboma et l’Américaine Gabrielle Thomas avaient complété le trio sur le podium.

Plus tôt dans la soirée de mercredi, l’Acadienne Geneviève Lalonde a terminé la finale du 3000 mètres steeple au 11e rang avec un temps de 9 minutes 22,40 s, établissant du coup un nouveau record canadien et faisant mieux que la 16e place qu’elle avait obtenue aux Jeux de Rio.

