Evander Kane dément avoir déjà parié sur des matchs de hockey

L’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane a nié les allégations effectuées par sa conjointe sur Instagram selon lesquelles il avait parié sur des matchs de hockey auxquels il participait.

Anna Kane a allégué dans une histoire sur Instagram samedi que l’attaquant avait parié sur ses propres matchs. Elle avait ajouté que son mari avait abandonné leur fille et elle pour aller en vacances en Europe et « faire la fête et aller au restaurant tous les soirs ».

Elle avait aussi affirmé qu’Evander Kane était un parieur compulsif.

La LNH avait réagi à ces publications quelques heures plus tard sur Twitter.

« La ligue a été mise au courant ce soir d’une publication sur les réseaux qui allègue qu’Evander Kane parie sur des matchs de la LNH. L’intégrité de notre jeu est primordiale et nous prenons ces allégations très au sérieux. »

Evander Kane a répondu aux allégations via une publication sur Twitter, dimanche matin.

« Je n’ai jamais parié sur des matchs de hockey, je n’ai jamais parié sur des matchs des Sharks, je n’ai jamais parié sur des matchs dans lesquels j’étais impliqué et je n’ai jamais truqué un match de hockey », a écrit Kane, qui mentionne également être en instance de divorce avec la mère de sa fille.

« J’adore le sport du hockey et je ne ferais jamais ce qui est allégué. Je prévois coopérer pleinement à l’enquête de la ligue, blanchir mon nom et reprendre le jeu la saison prochaine. »

26,8 C’est le montant, en millions de dollars américains, des dettes qu’auraient Evander Kane.

Dans un deuxième message, Kane s’en prend à sa conjointe, qui est enceinte, affirmant qu’elle tentait d’utiliser leur fille pour tirer avantage de leur dispute et qu’elle limitait les contacts entre les deux.

« J’encourage les gens à réaliser que quelqu’un qui consacre autant d’efforts à mettre en péril la carrière de quelqu’un d’autre avec des mensonges n’est pas bien dans sa tête », affirme Kane.

Anna Kane a réagi aux propos de son mari, dimanche midi, soutenant qu’elle avait offert à Kane de voir leur fille, mais qu’il avait refusé. Elle a ajouté que Kane tentait de profiter de sa visibilité pour dresser un portrait peu flatteur d’elle.

Au mois de janvier, Evander Kane a déclaré faillite en Cour des faillites de la Californie. Il aurait des dettes accumulées de 26,8 millions de dollars selon les documents déposés au tribunal.

En 2020, il a réglé à l’amiable un dossier avec un casino de Las Vegas, The Cosmopolitan. Selon les documents déposés par Kane, il aurait perdu 1,5 million de dollars en paris dans les 12 mois précédents.

Selon le site spécialisé CapFriendly.com, Kane a empoché presque 56 millions de dollars en salaire depuis le début de sa carrière. Il touchera en moyenne 7 millions par saison jusqu’en 2024-25.