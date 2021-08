Andre De Grasse remporte le bronze au 100m aux JO de Tokyo

L’Italien Lamont Marcell Jacobs a remporté la finale du 100 m des Jeux olympiques de Tokyo dimanche soir. Le Canadien Andre De Grasse est parvenu à se hisser à ses côtés sur le podium avec une médaille de bronze, tout juste derrière l’Américain Fred Kerley, à la deuxième place.

Il y avait plusieurs prétendants au trône du roi Usain Bolt. Marquée par un faux départ qui a valu au Britannique Zharnel Hughes d’être disqualifié, la course a été plutôt rapide, les trois sprinteurs ayant amélioré leurs meilleurs temps personnels. Classé 8e au monde et relativement peu connu, l’Italien de 26 ans a arrêté le chrono à 9,80 s, suivi par Fred Kerley avec 9,84 s. La victoire de Jacobs est la première d’un Européen sur 100 m aux Jeux olympiques depuis Linford Christie en 1992.

Après un départ plutôt lent, Andre De Grasse ne s’est pas laissé démonter et a remonté les autres, tant et si bien qu’il est arrivé troisième avec un temps de 9,89 s. Sa médaille était la première remportée par un homme de l’équipe canadienne depuis le début des Jeux de Tokyo, contre 13 gagnées par des femmes.

Le sprinteur ontarien de 26 ans égale ainsi la performance qu’il avait réalisée à l’épreuve du 100 m aux Jeux de Rio en 2016 qui avait, alors, été remportée par le coureur Jamaïcain Usain Bolt. Il reste toutefois à quelques secondes du record canadien de 9,84 s, détenu par Donovan Bailey et Bruny Surin.

« Il y avait beaucoup de nervosité, a-t-il raconté sur les ondes de Radio-Canada, le sourire aux lèvres, enroulé dans le drapeau canadien. Chacun d’entre nous aurait pu gagner cette course. On a tous fait de notre mieux et je suis super reconnaissant. […] Pour moi, c’est un moment formidable. L’année dernière, je n’aurais jamais cru qu’on serait ici aujourd’hui. Je suis très heureux d’être à Tokyo et de retour sur le podium. »

L’épreuve du 100 m est devenue beaucoup plus ouverte depuis la retraite d’Usain Bolt. Triple champion olympique au 100 m et 200 m des Jeux de Pékin, Londres et Rio, le Jamaïcain détient le record olympique (9,63 s) et le record du monde (9,58 s) sur la distance.

On retrouvera Andre De Grasse cette semaine au 200 m et au relais 4 x 100 m. En plus de sa médaille de bronze au 100 m, il avait remporté à Rio l’argent au 200 m et le bronze au 4 x 100 m.

Démonstration jamaïcaine

Samedi, Andre De Grasse avait bouclé le bec aux nombreux observateurs qui entretenaient encore des doutes sur son niveau de performance en dominant les rondes préliminaires et en égalant sa marque personnelle, qui était alors de 9,91 s. Sa course de demi-finale, en début de soirée dimanche, était toutefois apparue plus difficile avec un chrono de seulement 9,98 s, le septième temps sur les neuf coureurs qualifiés pour la finale.

Samedi soir, les Jamaïcaines avaient fait une démonstration magistrale que le sprint dans leur pays ne se limitait pas à Usain Bolt avec un podium au 100 m féminin tout en jaune, vert et noir. Championne olympique en titre, Elaine Thompson-Herah (29 ans, or) s’est offert en prime le record olympique (10,61 s) qui appartenait depuis les Jeux de Séoul en 1988 à l’Américaine Florence Griffith Joyner. Shelly-Ann Fraser-Pryce (34 ans, argent) et Shericka Jackson (27 ans, bronze) ont complété le triplé. Les trois femmes seront également des épreuves du 200 m et du relais 4 x 100 m cette semaine. Aucune Canadienne ne s’était qualifiée pour la finale du 100 m.

Soirée chaude

Lourde et chaude, la soirée de dimanche avait commencé par les demi-finales du 100 m et la finale de saut en hauteur, remportée ex aequo par le Qatari Mutar Essa Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi grâce à des sauts de 2,37 m. Toutes sortes d’épreuves ont continué ensuite de se dérouler, souvent en même temps, dans le Stade olympique où les spectateurs ordinaires n’étaient pas admis pour des raisons sanitaires. Assez d’athlètes, d’entraîneurs et d’autres membres des délégations étaient quand même venus dans les estrades pour créer une certaine ambiance, sans toutefois parvenir à couvrir complètement les exclamations de joie ou de déception des concurrents en piste.

À chaque fois qu’une course importante devait se tenir, elle était précédée par deux notes graves d’instruments à cordes et un roulement de tambours inquiétant pour en marquer la gravité et commander le silence à tous. Les finalistes du 100 m et grandes vedettes de la soirée ont toutefois eu droit à une mise en scène spéciale avec musique dramatique et animation sur la piste de course.

Durant la soirée, il arrivait que les sauteurs en hauteur doivent s’arrêter un instant pour ne pas entrer collision avec les coureurs des demi-finales du 800 m qui traversaient leur piste d’appel avant d’aller passer, plus loin, à côté des finalistes du triple saut féminin où la Vénézuélienne, Yulimar Rojas, a pulvérisé le record mondial (15,67 m).

Mardi, ce sera entre autres le tour des finales du saut en longueur masculin, du 100 m haies féminin, du 3000 m steeple masculin et du 5000 m féminin.

