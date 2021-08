La nageuse Penny Oleksiak fait l’histoire

En remportant sa septième médaille au relais féminin 4x100 mètres quatre nages, Penny Oleksiak devient l’athlète canadienne la plus médaillée de l’histoire des Jeux.



Penny Oleksiak, Maggie Mac Neil, Kylie Masse et Sydney Pickrem ont remporté la médaille de bronze derrrière les américaines et les australiennes.​ L'Australie a raflé l'or avec un temps de trois minutes et 51,60 secondes et les États-Unis ont terminé au deuxième rang, à 13 centièmes de seconde des Australiennes. Le Canada a inscrit un temps de trois minutes et 52,60 secondes.



La nageuse de 21 ans était déjà l’Olympienne canadienne la plus décorée aux jeux d’été, mais cette septième médaille, sa troisième aux Jeux de Tokyo, elle est devenue l'Olympienne la plus décorée de l'histoire du Canada. Elle dépasse ainsi la patineuse de vitesse Cindy Klassen et l'athlète multidisciplinaire Clara Hughes, qui ont remporté six médailles chacune.



Aux Jeux de Tokyo, Oleksiak a aussi remporté l'or au 100 mètres style libre, l'argent au 100 mètres papillon et une autre médaille de bronze en relais.



La Torontoise avait déjà eu deux occasions d’accomplir l’exploit, au 100 mètres style libre et au relais féminin 4 x 200 mètres style libre, mais elle a chaque fois terminé au pied du podium.



Après l’épreuve du 100 mètres style libre, où elle n’avait pu défendre son titre remporté en 2016 malgré un record canadien, Oleksiak avait mentionné ne pas trop s’en faire avec la quête de cette septième médaille.



« C’est certain que ça me trotte un peu dans la tête, mais je ne sais pas. J’ai gagné six médailles olympiques. Il n’y a que trois personnes au Canada qui peuvent dire ça. Je ne m’en fais pas trop avec ça », avait-elle affirmé avant de se mettre à rire.