Le Canadien embauche Éric Raymond au poste d’entraîneur des gardiens

Le Canadien de Montréal avait besoin d’un nouvel entraîneur responsable de ses gardiens de buts. Il en a trouvé un qui, du coup, pratiquera son métier dans son patelin et qui se trouvera aussi en pays de connaissance sur le plan humain.

Par voie de communiqué vendredi, le directeur général Marc Bergevin a annoncé l’embauche d’Éric Raymond à ce poste.

Âgé de 49 ans et originaire de Montréal, Raymond a occupé les fonctions d’entraîneur des gardiens avec le Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine de 2016-2017 jusqu’à 2019-2020, en plus d’occuper les fonctions de consultant au développement des gardiens avec les Rangers de New York pendant la même période.

Mais surtout, il a passé plusieurs années avec Dominique Ducharme, l’entraîneur-chef du Tricolore. Ce fut notamment le cas avec les Mooseheads de Halifax où, ensemble, les deux hommes ont remporté la Coupe du Président à titre de champions de la LHJMQ en 2012-2013 à la suite d’une saison qui s’est conclue avec un dossier de 58-6-4 en 68 matchs.

Quelques semaines plus tard, ils ont aidé les Mooseheads à vaincre les Winterhawks de Portland en finale de la Coupe Memorial.

De plus, Raymond était du groupe d’entraîneurs de l’équipe canadienne, aux côtés de Ducharme, lors de la conquête de la médaille d’or au Championnat mondial junior de 2018.

Lors d’une visioconférence vendredi matin, Raymond a admis que le contact initial était venu de Ducharme et que cette démarche lui avait fait grand plaisir.

Il a aussi reconnu que leurs collaborations précédentes avaient pesé lourd dans sa décision de se joindre au Canadien.

« Dominique et moi, on a un bon “background “ensemble. On a beaucoup de confiance l’un envers l’autre. On a joué ensemble, on a travaillé ensemble à Montréal, à Halifax, dans des championnats du monde juniors. Je ne pouvais pas mieux tomber », a-t-il d’abord déclaré.

« Notre relation est superbe et c’est facile avec Dominique ; on se regarde et on se comprend. C’est un plus. Je pense que ça va être une relation privilégiée. Dans la Ligue nationale, un peu partout, peu importe les équipes, la relation entre l’entraîneur des gardiens et l’entraîneur-chef n’est pas toujours aussi proche que Dominique et moi allons l’être et qu’on l’a toujours été. »

Dans le communiqué du Canadien, Ducharme y vante les qualités de communicateur de Raymond, qui se fie, ajoute-t-il, à une approche et à des techniques modernes.

« Il parvient à créer une réelle chimie avec ses gardiens et sa feuille de route est très variée. Il possède beaucoup d’expérience à tous les niveaux, notamment sur la scène internationale. Je me réjouis de son addition à notre groupe », a indiqué Ducharme.

Raymond a connu une carrière d’une quinzaine d’années comme gardien de but, disputant 145 matchs de saison régulière dans la LHJMQ entre 1989 et 1992 avec le Titan de Laval et le Collège-Français de Verdun avant de faire le saut chez les professionnels.

Il a notamment aidé le Titan à remporter deux championnats de la LHJMQ (1989-1990 & 1991-1992).

Raymond a également passé plusieurs années en Europe.