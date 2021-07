L’Inter Miami, un piège pour le CF Montréal

Si jamais on devait chercher un exemple d’un match piège pour une équipe sportive professionnelle, ce ne serait pas nécessaire de regarder loin devant. La prochaine sortie du CF Montréal, samedi soir, en est une illustration parfaite.

Six jours après une prestation de haut niveau contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, la meilleure équipe de l’Association Est, la troupe de Wilfried Nancy rendra visite à l’Inter Miami CF (2-8-3), la formation qui compte le moins de points dans la MLS. Une équipe, en plus, que le CF Montréal (6-5-3) a blanchie deux fois en autant de sorties en 2021.

La position du Miami au classement et les succès de son équipe contre la formation floridienne sont des détails qui n’échappent pas à Nancy. « J’ai parlé de ça avec les joueurs hier [mercredi]. Je leur ai dit que j’attendais ce match-là avec impatience pour voir comment ils vont se comporter en tant qu’hommes, et non pas en tant que joueurs », a déclaré l’entraîneur-chef du CF Montréal lors de sa visioconférence hebdomadaire, jeudi après-midi.

« Effectivement, on a gagné deux fois contre Miami. Donc, ils en ont marre que l’on gagne contre eux et c’est sûr qu’ils vont essayer de nous battre, dit Wilfried Nancy. […] J’ai regardé leur match [de dimanche dernier] contre Philadelphie ce matin et hier, et ils s’améliorent. Oui, c’est un match-piège, donc j’ai mis en garde mes joueurs par rapport à ça. »

[J’attends] ce match-là avec impatience pour voir comment ils vont se comporter en tant qu’hommes, et non pas en tant que joueurs

Une victoire espérée

Après deux défaites par des marges d’un but, le CF Montréal aura la chance de retrouver le chemin de la victoire contre une équipe qu’il a blanchie lors de ses 237 dernières minutes de jeu.

Le gardien québécois James Pantemis a réussi les deux blanchissages contre l’Inter Miami CF cette saison, et c’est lui qui défendait la cage de l’équipe le 17 octobre dernier lors d’une victoire de 2-1. Brek Shea avait marqué le seul but du Miami, à la 33e minute.

« On a bien attaqué et, en attaquant, on défendait bien », a noté Nancy lorsqu’il a été invité à expliquer ce qui avait mené aux deux victoires des siens contre Miami cette saison.

« Je m’attends à ce que Miami soit beaucoup plus agressif, beaucoup plus entreprenant aussi. Il va falloir qu’on soit bons, encore une fois, dans notre façon de jouer, c’est-à-dire utiliser le ballon comme il le faut et être agressifs défensivement. »

Le CF Montréal demeurera privé de plusieurs de ses joueurs importants samedi. Le milieu de terrain Samuel Piette et le défenseur Kamal Miller, engagés dans le tournoi de la Gold Cup, seront à l’écart, et ce, même si le Canada devait subir l’élimination aux mains du Mexique jeudi soir, a confirmé Nancy.

Le gardien Clément Diop est toutefois de retour dans l’environnement de l’équipe. « Il est en avant sur son temps de passage, et on est contents pour lui. L’idée, c’est d’y aller progressivement et chaque semaine faire un petit état des lieux pour voir si on peut avancer un peu plus avec lui ou si l’on reste sur la même dynamique », a fait savoir Nancy.

Tous les matchs locaux se joueront au stade Saputo Quelques jours après avoir fait part de l’ajout de trois matchs au stade Saputo au mois d’août, le CF Montréal a annoncé jeudi qu’il pourra y disputer toutes ses parties à domicile en 2021, y compris les matchs probables de séries éliminatoires de la MLS. L’équipe a dévoilé la nouvelle, conjointement avec la MLS. Le communiqué note que l’annonce fait suite à l’approbation, par l’Agence de la santé publique du Canada et le ministère de l’Immigration, de l’exemption dans l’intérêt national, qui stipule de rigoureux protocoles sanitaires et de sécurité permettant à tous les joueurs de la MLS de participer à des rencontres transfrontalières. Ainsi, entre le début de septembre et le 7 novembre, date à laquelle se terminera le calendrier de la MLS, le CF Montréal disputera sept parties au stade Saputo. Elles s’ajouteront à celles prévues les 4, 14 et 27 août et celle jouée le 17 juillet dernier, devant 5000 spectateurs. Les directives de la Santé publique autorisent présentement le CF Montréal à recevoir des spectateurs dans toutes les sections du stade Saputo en respectant les mesures de distanciation physique.