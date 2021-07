L'équipe canadienne féminine remporte la médaille d'or en aviron en huit de pointe

L'équipe féminine d'aviron du Canada a remporté la médaille d'or dans la catégorie de huit de pointe aux Jeux olympiques de Tokyo.



L'équipe canadienne a pris une avance considérable au début de la course et n'a jamais regardé derrière, dans le Canal de la forêt de la mer. Elle a terminé la course avec un temps de cinq minutes et 59,13 secondes, à 91 centièmes de seconde de ses plus proches poursuivants.



Il s'agit de la première médaille d'or du Canada dans cette épreuve depuis les Jeux olympiques de Barcelone, en 1992.



La Nouvelle-Zélande a raflé la médaille d'argent et la Chine la médaille de bronze. À la surprise générale, les Américaines ont été écartées du podium.



Kirsen Kit, Avalon Wasteneys, Sydney Payne, Madison Mailey, Susanne Grainger, Andrea Proske, Christine Roper, Kasia Gruchalla-Wesierski et Lisa Roman font partie de l'équipe canadienne.



Le Canada a remporté une autre médaille en aviron, jeudi, quand Caileigh Filmer et Hillary Janssens ont raflé le bronze dans l'épreuve de deux de pointe.



Le pays a réussi cette année à qualifier 10 bateaux pour la première fois depuis les Jeux olympiques d'Atlanta, en 1996.

