Corey Perry rejoint le camp du Lightning en acceptant une offre de deux saisons

L’attaquant Corey Perry a accepté une offre de deux saisons du Lightning de Tampa Bay, selon différents médias.

ESPN a été le premier à rapporter l’information. Perry toucherait un million $ par saison.

Perry portait les couleurs du Canadien de Montréal la saison dernière et a perdu en finale de la Coupe Stanley face au Lightning pour une deuxième campagne d’affilée.

L’Ontarien âgé de 36 ans évoluait avec les Stars de Dallas quand ils ont perdu en finale face au Lightning en septembre 2020.

Perry a finalement décidé de rejoindre le camp des victorieux.

Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, avait déclaré mercredi avoir fait une offre à Perry pour qu’il prolonge l’aventure avec le Tricolore. Perry s’était aussi dit intéressé à rester avec le Canadien lors de son bilan de fin de saison.

En 49 parties avec le Canadien la saison dernière, Perry a inscrit neuf buts et 12 aides. Il a ajouté quatre buts et six aides en 22 parties lors des séries éliminatoires.

Perry a disputé 1094 rencontres dans la LNH avec les Ducks d’Anaheim, les Stars et le Canadien et il a amassé 386 buts et 432 aides. Il a été le lauréat des trophées Hart et Maurice-Richard au terme de la campagne 2010-11, quand il a inscrit 50 buts et 48 aides avec les Ducks.

Perry a remporté la coupe Stanley avec les Ducks en 2007. Il a également à son palmarès des triomphes à la Coupe Memorial, aux Jeux olympiques, au Championnat mondial junior, au Championnat mondial et à la Coupe du monde.