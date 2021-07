Le Canadien s’entend avec le défenseur David Savard et l’attaquant Cédric Paquette

Le Canadien de Montréal a consenti un contrat de quatre saisons et 14 millions $ US au défenseur David Savard.

Le Tricolore a aussi accordé un contrat d’une saison et 950 000 $ à l’attaquant Cédric Paquette, peu de temps après l’ouverture du marché des joueurs autonomes, mercredi. Il a également conclu une entente d’une saison et 750 000 $ avec le défenseur Chris Wideman.

Savard a remporté la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay plus tôt en juillet, récoltant une aide sur le but vainqueur de Ross Colton lors du cinquième et dernier match de la finale contre le Canadien.

« D’autres équipes se sont présentées, mais l’offre du Canadien était la meilleure option pour revenir proche de la maison et voir nos familles plus souvent », a dit Savard, qui est natif de Saint-Hyacinthe, mais qui habite la région de Québec.

« J’ai grandi en regardant le Canadien. Je ne pouvais pas laisser passer ça. J’étais content de rejoindre le Canadien, peu importe le salaire, a-t-il ajouté. Quand j’ai reçu une offre, j’ai immédiatement dit oui. »

Savard avait été acquis par le Lightning des Blue Jackets de Columbus le 10 avril dans un échange impliquant aussi les Red Wings de Detroit. Âgé de 30 ans, Savard écoulait la dernière saison d’un contrat de cinq, lui rapportant un salaire moyen annuel de 4,25 millions $.

Son nouveau salaire moyen annuel de 3,5 millions $ est le même que Ben Chiarot et Joel Edmundson.

En 54 rencontres la saison dernière avec les Blue Jackets et le Lightning, Savard a inscrit un but et cinq aides. Il a ajouté cinq aides en 20 rencontres lors des séries éliminatoires.

Savard, qui est droitier, avait été un choix de quatrième tour des Blue Jackets en 2009, 94e au total. En 611 matchs dans la LNH, il a accumulé 41 buts, 125 aides et 331 minutes de punition.

L’arrivée de Savard survient moins d’une semaine après que le directeur général Marc Bergevin eut confirmé que le défenseur Shea Weber devrait rater l’ensemble de la prochaine saison. La carrière de Weber pourrait être compromise, en raison d’une accumulation de blessures au cours des dernières campagnes.

Savard devrait donc hériter en partie des responsabilités de Weber, particulièrement en infériorité numérique.

« Si Shea était en bonne santé, peut-être que la situation aurait été différente, peut-être (que le Canadien) ne serait pas venu vers moi aussi rapidement et de manière aussi agressive », a souligné Savard.

« (Le Canadien) recherchait un défenseur pour travailler fort dans le fond de son territoire. Je peux jouer en désavantage numérique et bloquer des tirs, a ajouté Savard. Je l’ai fait à Columbus et Tampa. Je vais maintenant le faire avec le Canadien. Je n’essaierai pas d’être Shea Weber. Je veux simplement travailler fort et aider l’équipe à atteindre les séries. »

Le Canadien a aussi perdu les services du défenseur droitier Cale Fleury lors du repêchage d’expansion du Kraken de Seattle.

Pour sa part, Paquette a remporté la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay en septembre 2020, puis il a été échangé aux Sénateurs d’Ottawa avant le début de la dernière campagne.

Le natif de Gaspé a disputé seulement neuf parties avec les Sénateurs avant d’être échangé aux Hurricanes de la Caroline en compagnie d’Alex Galchenyuk et en retour de Ryan Dzingel, le 13 février dernier.

En 47 matchs l’hiver dernier avec les Sénateurs et les Hurricanes, Paquette a inscrit quatre buts et autant d’aides. Il a ajouté une aide en quatre sorties avec les Hurricanes lors des séries éliminatoires.

Choix de quatrième tour du Lightning lors du repêchage de 2012, 101e au total, Paquette a récolté 51 buts et 42 aides en 424 rencontres dans la LNH.

Paquette, qui célébrera son 28e anniversaire de naissance le 13 août, a touché 1,65 million $ la saison dernière.

De son côté, Wideman a passé la dernière saison avec le Torpedo Nijni Novgorod, dans la Ligue continentale de hockey. L’arrière droitier a récolté neuf buts et 32 aides en 59 matchs avec l’équipe russe.

Son dernier match dans la LNH remonte au 5 janvier 2019.

Choix de quatrième tour des Sénateurs d’Ottawa en 2009, 100e au total, Wideman a disputé 181 rencontres dans la LNH avec les Sénateurs, les Oilers d’Edmonton et les Panthers de la Floride. Il a accumulé 16 buts, 29 aides et 104 minutes de punition.

Wideman, qui est âgé de 31 ans, a côtoyé l’entraîneur adjoint du Canadien Luke Richardson pendant trois saisons avec les Senators de Binghamton, dans la Ligue américaine de hockey, quand Richardson était l’entraîneur-chef du club école des Sénateurs d’Ottawa.

Le Canadien a aussi accordé des contrats à deux volets à l’attaquant Jean-Sébastian Dea et au défenseur Louis Belpedio, mercredi.