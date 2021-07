Phillip Danault part chez les Kings de Los Angeles pour six saisons

Le centre Phillip Danault, qui était joueur autonome sans compensation, a accepté un pacte de 33 millions $US sur six ans avec les Kings de Los Angeles, mercredi.

Âgé de 28 ans, Danault a récemment aidé le Canadien de Montréal à se rendre en finale de la coupe Stanley.

Après une récolte de cinq buts et 24 points en 53 matchs de saison régulière, il a ajouté un but et quatre points en 22 matchs de séries.

Il a mené les attaquants du Canadien en saison régulière pour le temps de glace en infériorité numérique.

De plus, en séries, il a récolté le plus de temps de jeu en désavantage numérique et de mises au jeu remportées de tous les attaquants de la LNH.

Le joueur de 1m83 et de 83 kg a disputé 392 matchs en carrière en saison régulière, avec le Tricolore et les Blackhawks de Chicago. Natif de Victoriaville, il totalise 199 points, dont 55 filets.

Depuis qu’il a été acquis par Montréal de Chicago au cours de la saison 2015-2016, Danault a mené le Bleu-Blanc-Rouge avec un différentiel de plus 47 et 3083 mises au jeu remportées.

Repêché 26e par les Hawks en 2011, Danault a passé ses quatre premières saisons professionnelles dans l’organisation des Blackhawks.

Il a inscrit un but et cinq points en 32 matchs dans la LNH pour Chicago.