Geoff Molson s’excuse et annonce que Logan Mailloux ne sera pas au camp d’entraînement

Le propriétaire, président et chef de la direction du Canadien de Montréal, Geoff Molson, s’excuse pour le « grave malaise » que la décision de repêcher Logan Mailloux a causé.

« Les gestes posés par Logan ne reflètent en rien les valeurs de notre organisation et je veux m’excuser pour le grave malaise que cette décision a causé », a-t-il dit dans une déclaration publiée mercredi.

Le défenseur de 18 ans a été condamné en Suède récemment pour avoir partagé une photo de nature sexuelle d’une femme sans son consentement. Son repêchage avait suscité de nombreuses réactions négatives et un malaise chez des commanditaires.

« Nous n’avons jamais eu l’intention de manquer de respect à l’endroit de cette jeune femme, de sa famille, des femmes en général ou des victimes de circonstances similaires en choisissant Logan. Notre décision ne se voulait aucunement une caution, de quelque manière que ce soit, de la culture de violence envers les femmes », a déclaré Geoff Molson.

Logan Mailloux ne participera pas au camp des recrues, ni au camp d’entraînement cet automne. « Jouer dans la LNH est un privilège et non un droit. Au cours de l’année, nous ré-évaluerons la situation et déterminerons si Logan est prêt à joindre notre organisation », écrit M. Molson.

D’autres détails suivront.