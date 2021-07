Penny Oleksiak devient l'Olympienne d'été la plus décorée de l'histoire du Canada

À voir en vidéo

Penny Oleksiak a remporté la médaille de bronze à l'épreuve de natation de 200 mètres style libre aux Jeux olympiques de Tokyo.La nageuse canadienne est devenue l'Olympienne d'été la plus décorée de l'histoire du pays, avec une sixième médaille à son actif.Elle égale Clara Hughes et Cindy Klassen au sommet des Olympiennes canadiennes, d'hiver ou d'été, ayant le plus de médailles.Oleksiak a terminé l'épreuve en 1:54,70, à 18 centièmes de seconde de Siobhan Haughey, de Hong Kong. L'Autralienne Ariarne Titmus a raflé l'or avec un temps de 1:53,50, un record olympique.L'Américaine Katie Ledecky n'a pas terminé sur le podium, une première pour elle aux Jeux olympiques.L'Italienne Federica Pellegrini, détentrice du record du monde et médaillée d'or dans cette discipline en 2008, a terminé au septième rang.Âgée de 21 ans, Oleksiak était en tête au terme de la première longueur, au Centre aquatique de Tokyo. En fin de course, elle a dépassé la Chinoise Junxuan Yang et maintenu son avance pour terminer troisième.Oleksiak a remporté sa cinquième médaille en carrière, dimanche, quand l'équipe canadienne a raflé l'argent à l'épreuve de relais 4 x 100 mètres style libre.