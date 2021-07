Joel Armia s’entend pour quatre ans avec le Canadien de Montréal

Le Canadien de Montréal a annoncé avoir conclu une entente de quatre saisons avec l’attaquant Joel Armia, mardi.

Le contrat s’étend jusqu’à la fin de la saison 2024-25.

Le Finlandais empochera 3,4 M $ annuellement.

Âgé de 28 ans, Armia a disputé 41 matchs avec le CH la saison dernière, amassant sept buts et 14 points, avec un différentiel de plus 10.

L’ailier droit de six pieds quatre et 212 livres a connu d’excellents moments lors des séries, formant un trio efficace avec les vétérans Corey Perry et Eric Staal.

Il a récolté cinq buts et huit points en 21 matchs, aidant Montréal à se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley.

Originaire de Pori, Armia a pris part à 336 rencontres de saison régulière dans la LNH, en sept saisons avec Buffalo, Winnipeg et Montréal.

Il totalise 62 buts et 125 points.

Armia a été repêché 16e au total par les Sabres en 2011. Le Canadien a fait son acquisition des Jets en juillet 2018 en compagnie du gardien Steve Mason, en retour du défenseur Simon Bourque et de deux choix au repêchage.