Les Golden Knights échangent Marc-André Fleury aux Blackhawks de Chicago

Les Golden Knights de Vegas ont échangé Marc-André Fleury aux Blackhawks de Chicago mardi, un geste qui aurait incité le gardien québécois à entamer une réflexion quant à son avenir, selon son agent.

Sur son compte Twitter, l’agent négociateur Allan Walsh a écrit que Fleury, vainqueur du trophée Vézina à titre de meilleur gardien dans la LNH en 2021, n’avait toujours pas eu de nouvelles des Golden Knights au sujet de cette transaction.

Le Québécois de 36 ans n’avait pas inclus les Blackhawks au sein de sa liste d’équipes auxquelles il ne voulait pas être échangé, mais il ne voulait pas non plus jouer pour une autre formation que les Golden Knights.

« Marc-André va prendre le temps de discuter de sa situation avec sa famille et évalue avec soin son avenir au hockey en ce moment », a écrit Walsh sur Twitter.

En retour, les Golden Knights ont obtenu les services de Mikael Hakkarainen, un attaquant finlandais de 23 ans qui n’a encore jamais joué dans la LNH. Il a été un choix de cinquième ronde des Blackhawks, 139e au total en 2018.

« C’est rare de pouvoir faire l’acquisition d’un gardien vainqueur du trophée Vézina, et c’est une opportunité que vous ne pouvez pas laisser passer », a déclaré Stan Bowman, président des opérations hockey et directeur général des Blackhawks.

« Marc-André améliore notre situation devant le filet, renforcit notre défensive sur le plan collectif et il aura un impact très important dans le développement général des Blackhawks. Un gardien comme lui dans notre équipe va placer les joueurs de talent que nous avons au sein de notre formation dans une meilleure position pour connaître du succès à long terme. »

C’est la première fois en 20 ans que le lauréat du trophée Vézina est échangé avant la saison suivante.

En 2001, lors de la journée d’ouverture du marché des joueurs autonomes, les Sabres de Buffalo avaient cédé Dominik Hasek aux Red Wings de Detroit.

Lors de la dernière saison, Fleury a présenté une fiche de 26-10-0, une moyenne de buts alloués de 1,98 et un taux d’arrêts de, 928. Il a entamé 16 des 19 parties des Golden Knights pendant les séries éliminatoires.

Robin Lehrer, l’autre gardien des Golden Knights, a complété les séries à titre de partant après qu’une bourde de Fleury, vers la fin du troisième match de la demi-finale contre le Canadien de Montréal, eut modifié l’allure de la série.

Lehner est sous contrat pendant quatre autres saisons.

Sur Twitter, les Golden Knights ont rendu hommage à Fleury.

« Cette organisation, cette ville et ce groupe de partisans seront pour toujours reconnaissants envers Marc-André pour l’impact qu’il a eu sur la glace et hors de la patinoire en seulement quatre ans. Nous souhaitons à Marc-André et à sa famille tout ce qu’il y a de mieux dans ce nouveau chapitre de leur vie. »

Le directeur général Kelly McCrimmon a sourcillé au sujet des critiques à propos de comment Fleury aurait appris la transaction.

Il dit avoir tenu le gardien au courant des discussions depuis que la saison des Knights a pris fin.

McCrimmon a informé Fleury de l’intérêt manifesté par les Hawks dès le 12 juillet. Les deux parties ont abordé la possibilité d’un échange le plus récemment samedi dernier.

McCrimmon a estimé qu’il devait se défaire du salaire de Fleury pour se permettre de bonifier le club, en tenant compte du pacte de Lehner.

« Je suis conscient que pour plusieurs c’est un jour triste, et je ressens les mêmes émotions, a dit McCrimmon, évoquant que Fleury a été le visage de l’organisation depuis la saison inaugurale de Vegas. en 2017-18.

« Par contre, je dois essayer de faire tout ce que je peux pour mettre la meilleure équipe sur la glace. Nous travaillons fort dans cet objectif..»

Triple vainqueur de la coupe Stanley, Fleury doit toucher 6 millions $ la saison prochaine, mais son contrat prévoit que son salaire couvrira 7 millions $ vis-à-vis le plafond salarial.

L’échange de Fleury n’est qu’une de plusieurs manœuvres annoncées mardi dans la LNH.

Du nombre, les Blues de St. Louis ont conclu une entente de quatre ans avec Pavel Buchnevich, acquis la semaine dernière des Rangers de New York en retour de Samuel Blais et d’un choix de deuxième ronde en 2022.

Dans un autre ordre d’idées, les gardiens Braden Holtby, des Canucks de Vancouver, et Martin Jones, des Sharks de San Jose, deviendront des joueurs autonomes.

Aussi, selon ce qu’a appris l’Associated Press, Keith Yandle aurait accepté un contrat d’un, d’une valeur de 900 000 $ avec les Flyers de Philadelphie.

Le pacte inclurait une clause de non-échange selon une source qui a requis l’anonymat puisque le contrat ne peut pas être signé avant midi, mercredi, heure de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.