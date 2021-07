Un repêchage controversé pour le Canadien

L’appât de mettre la main sur un joueur de qualité a eu le dessus sur la demande d’un joueur repentant après avoir commis des gestes criminels pour le Canadien.

La formation montréalaise a sélectionné Logan Mailloux au 31e rang du repêchage de la LNH, vendredi, même si le défenseur des Knights de London avait demandé plus tôt cette semaine sur Twitter de ne pas être repêché.

Mailloux s’est retrouvé dans l’eau chaude lorsqu’il portait les couleurs du SK Lejon, en novembre 2020. Le natif de Belle River, en Ontario, a été le sujet d’une enquête après avoir partagé une photo de nature sexuelle d’une femme sans son consentement.

« Les Canadiens sont bien au fait de la situation et ne minimisent en aucun cas la sévérité des actions posées », a dit le directeur général Marc Bergevin en lisant une déclaration en ouverture de visioconférence. Logan est au courant des impacts de son geste. Sa sortie publique représente à nos yeux les premiers pas d’un cheminement personnel et d’une prise de conscience sincère.

« Nous prenons aujourd’hui l’engagement d’accompagner Logan dans son cheminement, de lui fournir les outils pour lui permettre de prendre de la maturité et l’aide nécessaire pour le guider dans sa démarche. Nous sommes également engagés à sensibiliser nos joueurs aux répercussions que peuvent avoir de tels gestes sur la vie des autres. »

Mailloux a été reconnu coupable en décembre de photographie choquante constituant une invasion de la vie privée et de diffamation. Il a écopé deux amendes.

Dans un gazouillis publié mardi, Mailloux s’était dit pas suffisamment mature « pour avoir le privilège d’être repêché dans la LNH en 2021 ».

Il espérait refaire ses preuves avec les Knights la saison prochaine et être sélectionné en 2022. Un joueur ne peut se retirer du repêchage s’il est admissible.

Marc Bergevin a ajouté qu’il avait songé à la victime et aux femmes qui sont des partisanes du Tricolore dans le processus de réflexion.

Logan Mailloux a amassé sept buts et huit aides en 19 rencontres avec le SK Lejon, en troisième division suédoise.

Bergevin a affirmé que rendu au 31e rang, l’écart entre Mailloux et le joueur suivant sur la liste du Canadien était trop important pour l’ignorer. Il a ajouté qu’il ne croyait pas que le défenseur droitier aurait été disponible quand le Canadien aurait eu à nouveau le droit de parole, au 63e rang.

Mailloux était classé 23e meilleur patineur nord-américain par la Centrale de recrutement de la LNH. Elle vante surtout ses qualités offensives et son instinct pour appliquer de percutantes mises en échec avec sa charnière de six pieds trois pouces et 212 livres.

Deux attaquants en deuxième ronde

Le Canadien a patiemment attendu son tour lors de la reprise du repêchage et a sélectionné les attaquants Riley Kidney et Oliver Kapanen avec les deux derniers choix du deuxième tour, samedi.

Kidney a été choisi au 63e rang et Kapanen, au 64e échelon.

Le Canadien avait acquis le deuxième choix du Lightning de Tampa Bay l’an dernier, en retour d’un choix de deuxième tour en 2020. Le Tricolore avait aussi obtenu un choix de quatrième ronde en 2020 lors de cette transaction.

Kidney a brillé avec le Titan d’Acadie-Bathurst l’hiver dernier. Il a inscrit 13 buts et 25 aides en 33 rencontres lors du calendrier régulier, puis a ajouté deux buts et 15 aides en neuf rencontres lors des séries éliminatoires.

Natif d’Enfield, en Nouvelle-Écosse, Kidney mesure cinq pieds 11 pouces et pèse 168 livres. La Centrale de recrutement de la LNH le comparait à Nick Suzuki dans son rapport final.

Kapanen est le cousin de Kasperi Kapanen, qui évolue avec les Penguins de Pittsburgh. Il a porté les couleurs de l’équipe junior du Kalevan Pallo, en Finlande, amassant 41 points en 37 rencontres. Il a également représenté la Finlande au Championnat mondial des moins de 18 ans.