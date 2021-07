Carey Prince n’a finalement pas été sélectionné par le Kraken

Le suspense n’aura pas duré trop longtemps dans le cas de Carey Price, qui n’aurait pas été choisi par le Kraken, mais plusieurs autres noms sélectionnés au repêchage d’expansion de la Ligue nationale de hockey ont fait l’objet de fuites depuis le dépôt de la liste officielle mercredi matin.

Selon l’Associated Press, le défenseur et capitaine des Flames de Calgary, Mark Giordano, et l’attaquant des Islanders de New York Jordan Eberle se joindraient à la nouvelle équipe du Kraken de Seattle.

Si le lucratif contrat de Price a sans doute refroidi le directeur général Ron Francis, celui-ci s’est tout de même laissé tenter par des joueurs aux salaires élevés comme Giordano à 6,75 millions de dollars et Eberle à 5,5 millions par saison.

Il semblerait toutefois que le Kraken se retrouve bien en dessous du plafond salarial au terme du repêchage d’expansion. Il pourrait même disposer d’un coussin de plus de 20 millions de dollars sous le plafond.

Plus tôt dans la journée, l’Associated Press avait révélé que deux joueurs autonomes s’étaient entendus avec l’équipe de l’État de Washington, soit Adam Larsson et Chris Driedger.

D’après une personne bien informée du dossier, le défenseur Larsson aurait signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 16 millions de dollars avec le Kraken.

Dans le cas du gardien de but Driedger, une autre source affirme qu’une entente de trois ans, d’une valeur de 10,5 millions, aurait été conclue.

Pas d’annonce officielle encore

Ces personnes ont accepté de se confier à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat, mercredi matin, parce que l’équipe ne fera aucune annonce officielle avant le dévoilement de ses choix au repêchage d’expansion en soirée.

Larsson, un Suédois de 28 ans, est joueur autonome, mais les Oilers d’Edmonton avaient bon espoir de lui offrir un nouveau contrat. Du côté des Panthers de la Floride, on s’attendait déjà à perdre les services de Driedger, que ce soit par une sélection du Kraken ou sur le marché des joueurs autonomes.

D’autres informations semblent également lier le Kraken à un autre défenseur, Jamie Oleksiak, lui aussi joueur autonome, alors que son contrat avec les Stars de Dallas vient de prendre fin.

Une autre source a confié à l’Associated Press que le choix du Kraken parmi la liste soumise par les Sabres de Buffalo serait le défenseur Will Borgen.

L’organisation de Seattle peut choisir un joueur parmi la liste des joueurs non protégés de chacune des équipes de la LNH, à l’exception des Golden Knights de Las Vegas, qui ont fait leur entrée dans la ligue en 2018-2019.

Le Kraken devait déposer sa liste de 30 joueurs sélectionnés à 10 h mercredi matin. L’identité des joueurs choisis doit être dévoilée au public à partir de 20 h mercredi soir.

Si la principale intrigue a été éventée avec la nouvelle selon laquelle Carey Price va demeurer à Montréal, plusieurs surprises pourraient être annoncées ce soir, dont des transactions ou des signatures qui pourraient être dévoilées par le Kraken.