Verstappen ne s’arrête plus

Assistons-nous présentement à un changement de garde en Formule 1 ?

Le pilote Red Bull Max Verstappen a complété le balayage du programme double présenté sur la piste de Spielberg en remportant le Grand Prix de Formule 1 d’Autriche, dimanche, creusant du même coup l’écart en tête du championnat des pilotes.

Verstappen, qui s’élançait de la position de tête, a connu une course sans histoire à l’avant du peloton et devancé le pilote Mercedes Valtteri Bottas par 17,973 secondes au fil d’arrivée. Le pilote McLaren Lando Norris a complété le podium, devant l’autre pilote Mercedes, Lewis Hamilton.

« Nous avons obtenu de bons points de classement, compte tenu de l’écart qui nous séparait de Red Bull en vitesse de pointe », a résumé Bottas.

Le Hollandais âgé de 23 ans avait triomphé la semaine dernière au Grand Prix de Styrie, présenté au même endroit, et il a par la même occasion enregistré une troisième victoire de suite.

« C’était incroyable pour être franc, la voiture était exceptionnelle. La voiture était agréable à piloter, peu importe le type de pneus. Ce fut un bel effort de la part de toute l’équipe ; les deux dernières semaines ont été incroyables », s’est exclamé Verstappen après la course.

Verstappen a maintenant 182 points de classement, soit 32 de plus que Hamilton et 76 de plus que son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez.

De plus, il s’agissait d’une sixième victoire en neuf épreuves cette saison pour l’équipe Red Bull, confortablement installée en tête du championnat des constructeurs.

Pour sa part, Perez a connu une course plutôt difficile.

Il a notamment été poussé à la faute par les assauts répétés de Norris en début d’épreuve. Le Mexicain, qui a brièvement visité le bac à graviers, est retourné en piste en 10e place, tandis que Norris a écopé d’une pénalité de 5 secondes des commissaires de piste.

« Ç’a été une bonne course, très excitante. Je suis déçu parce que nous aurions dû terminer en deuxième place. Il [Perez] est sorti de piste par lui-même, je ne l’ai pas poussé, donc je suis frustré. J’aurais pu maintenir le rythme [de Bottas] même en étant dans son sillage, donc c’est bien de savoir que nous sommes en mesure de nous mesurer à eux — c’est la première fois depuis longtemps que nous pouvons lutter avec Mercedes et Red Bull », a évoqué Norris, qui a ainsi gagné un deuxième podium de suite.

Perez n’était pas au bout de ses peines puisqu’il a écopé à son tour de deux pénalités de 5 secondes chacune vers la mi-course pour des manœuvres jugées dangereuses aux dépens du pilote Ferrari Charles Leclerc.

En vertu de ces sanctions, Carlos Sainz (Ferrari) a fini cinquième, tout juste devant Perez.

Daniel Ricciardo (McLaren), Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Fernando Alonso (Alpine) ont bouclé le top-10, dans l’ordre.

Perez ne fut pas le seul pilote à être puni pendant la course ; une multitude de pénalités de 5 secondes ont aussi été distribuées aux pilotes en lutte à l’arrière du peloton.

D’ailleurs, le Québécois Lance Stroll a reçu une pénalité de 5 secondes pour excès de vitesse dans la ligne des puits au 54e tour d’une épreuve qui en comptait 71, et il a terminé 13e.

« Ç’a été un après-midi difficile, et nous n’avons pas opté pour la bonne stratégie, donc nous n’avons pu marquer de point. C’est décevant, et il faut maintenant se concentrer sur la prochaine course », a dit le pilote de Mont-Tremblant.

Le Torontois Nicholas Latifi a suivi à la 15e place au volant de sa Williams.

L’autre pilote Aston Martin, Sebastian Vettel, a été victime d’un accrochage avec le pilote Alfa Romeo Kimi Raikkonen lors du dernier tour et n’a pu atteindre le fil d’arrivée.

Esteban Ocon (Alpine) a été contraint à l’abandon peu après le départ, à la suite d’un accrochage avec une voiture Alfa Romeo en queue de peloton.

La 10e étape de la saison se déroulera dans deux semaines à Silverstone, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.