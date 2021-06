Joel Armia ne voyagera pas à Tampa Bay

L’attaquant du Canadien de Montréal Joel Armia est présentement soumis au protocole de la LNH concernant la COVID-19 et en conséquence, il ne voyagera pas avec ses coéquipiers vers Tampa Bay, a annoncé le directeur général Marc Bergevin dimanche matin.

C’est la deuxième fois cette saison qu’Armia est contraint de se soumettre au protocole de la ligue concernant le coronavirus.

À son retour au jeu en avril, après une convalescence de 24 jours, le Finlandais avait indiqué avoir contracté le variant britannique et avoir ressenti des courbatures « pendant quatre ou cinq jours ».

On ignore pour l’instant son état de santé, mais Bergevin a précisé que d’autres détails seront transmis lundi à ce sujet.

Armia a inscrit cinq buts et récolté trois mentions d’aide en 17 matchs éliminatoires jusqu’ici cette saison, en plus d’avoir affiché un différentiel de plus-4 et d’avoir écopé six minutes de pénalité.

Le Canadien a pris part à une séance d’entraînement au Complexe sportif Bell en matinée, dimanche, avant de s’envoler en début d’après-midi vers Tampa Bay.

Le CH n’a pas participé à la série finale de la Coupe Stanley depuis sa 24e et dernière conquête du précieux trophée, en 1993.

Le Tricolore disputera le match no 1 de la série finale de la Coupe Stanley contre le Lightning lundi soir, à 20 h. Le club floridien est le champion en titre de la Coupe Stanley.