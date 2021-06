Une victoire qui tourne mal

Projectiles et feux d’artifice lancés sur des policiers, rues bloquées, mobilier saccagé : de nombreux débordements ont été signalés au centre-ville de Montréal jeudi soir à la suite de la victoire historique du Canadien de Montréal, venant ainsi assombrir une soirée qui se voulait avant tout festive.

Des milliers de partisans du Canadien de Montréal se sont déplacés près du Centre Bell pour encourager leur équipe favorite dans une ambiance survoltée qui a atteint son apogée lorsque le Tricolore a remporté son sixième match de la demi-finale 3-2 contre les Golden Knights de Las Vegas vers 23 h.

« Les Canadiens de Montréal, après très longtemps, auront peut-être accès à la finale de la Coupe Stanley. C’est sûr que ça donne une effervescence auprès des gens qui –surtout après une période de pandémie comme on l’a connue– est très libératrice ce soir », soulignait François Berthelot, quelques heures avant la victoire du Tricolore.

La foule est en délire devant le Centre Bell au moment où on apprend que le Canadien de Montréal se rendra en finale de la Coupe Stanley. @LeDevoir #Canadiens pic.twitter.com/U7voQuaMqo — Zacharie Goudreault (@zac_goudreault) June 25, 2021

Celui-ci comptait jeudi soir parmi les milliers de partisans du Tricolore qui se sont rassemblés devant le Centre Bell pour encourager leur équipe favorite, qui menait déjà la série 3 à 2 contre la formation du Nevada. Plusieurs arboraient fièrement les couleurs du Canadien et scandaient fièrement « Go Habs Go ! » à chaque bon coup de l’équipe.

En battant les Golden Knights jeudi soir au Centre Bell, le Tricolore a récolté sa première participation en finale de la Coupe Stanley depuis 1993. « Je suis tellement fébrile », a soufflé Réginald Flamand, un membre de la nation atikamekw de Manawan qui n’a pas caché son admiration pour le gardien Carey Price. Il s’agissait d’ailleurs du premier match du Canadien de Montréal à avoir lieu le jour de la fête nationale du Québec.

Des débordements

Après avoir hurlé de joie à l’annonce de la victoire du CH, les manifestants ont commencé à marcher vers l’extérieur du périmètre entourant le Centre Bell. Des projectiles ont alors été lancés en direction de policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui avaient été mobilisés en grand nombre pour l’événement. Des « méfaits » ont aussi été commis, notamment sur du mobilier urbain, a indiqué la police. Le Devoir a notamment été témoin de boîtes postales renversées et de panneaux de signalisation transportés dans les rues du centre-ville.

Photo: Hubert Hayaud Le Devoir

Les manifestants ont également bloqué la circulation sur plusieurs rues de la métropole, incluant la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque. Des bombes lacrymogènes ont été lancées dans la foule vers minuit, incommodant plusieurs passants et faisant fuir de nombreux manifestants. La police antiémeute est aussi intervenue dans un parc du centre-ville peu avant minuit, tandis que des feux d’artifice continuaient d’éclater un peu partout au centre-ville. Certains ont été projetés en direction de policiers.

Des agents antiémeutes ont d'ailleurs été mobilisés en grand nombre près du Centre Bell, tandis que la police a fermé le quadrilatère entourant le Centre Bell peu avant 21 h en raison d’un trop fort achalandage pendant ce match.

La police fera un bilan de la soirée vendredi matin.

FERMETURE DE RUES :

Le quadrilatère entourant le Centre Bell est présentement fermé en raison d’une trop grande affluence. Veuillez ne pas vous présenter dans le secteur. Merci de votre compréhension #SPVM ^RM — Police Montréal (@SPVM) June 25, 2021

Des commerçants inquiets

Au moment où ces lignes étaient écrites, le SPVM ne faisait état d’aucun commerce vandalisé à la suite de ce match. Plusieurs commerçants étaient toutefois inquiets jeudi soir. Dans le Vieux-Montréal, ils sont nombreux à conserver de mauvais souvenirs de la manifestation contre le retour du couvre-feu à 20 h à Montréal et à Laval survenue en avril dernier. Plusieurs commerces ont alors été vandalisés dans les environs de la place Jacques-Cartier.

« J’espère que la joie et la Saint-Jean ne vont pas engendrer des problèmes comme ça. J’espère que les gens auront un peu de retenu », laisse tomber Eric Luksenberg, qui possède deux restaurants sur cette place publique.

« Ce soir, qu’il gagne ou qu’il perde [le Canadien], c’est sûr qu’il va y avoir un bordel », appréhendait aussi le propriétaire du Ristorante Quattro, Frank Passa. « On est inquiets », confie le restaurateur, qui peine déjà à joindre les deux bouts en raison de la pandémie.

Les partisans du Tricolore bloquent la circulation à plusieurs endroits, incluant la boulevard René-Lévesque. Des policiers ont reçu des projectiles et les feux d'artifice continuent. @LeDevoir #Canadiens pic.twitter.com/a0pT9k6Qjh — Zacharie Goudreault (@zac_goudreault) June 25, 2021

Au Piranha Bar, sur la rue Sainte-Catherine Ouest, on a pris les grands moyens. Un deuxième « doorman » a ainsi été appelé en renfort. « Et même moi je serai là aussi parce que s’il y a des débordements, ça peut devenir n’importe quoi. Il faut que je sois là s’il y a une vitre cassée », laisse tomber le propriétaire de l’établissement, Mathieu Malouin. Plusieurs commerces de la rue Sainte-Catherine ont aussi été placardés en prévision de ce match.

Photo: Hubert Hayaud Le Devoir

Sur la rue Crescent, située tout près du Centre Bell, les bars et tavernes s’attendent à faire de bonnes affaires ce soir. On y appréhendait toutefois jeudi que l’interdiction de vendre de l’alcool après minuit dans ces établissements ait pour effet de gonfler encore davantage le nombre de personnes qui se trouveront dans les rues du centre-ville au terme du match du Canadien.

« Je pense qu’il y a beaucoup de propriétaires de bars qui vont rester plus tard pour être certains que les activités nocturnes ne vont pas nuire à nos activités. La dernière chose que l’on veut, ce sont des vitres brisées demain matin », lance le président de l’Association des marchands de la rue Crescent, Steve Siozios, qui est également propriétaire du Stogies Cigar Lounge et du London Pub.



Photo: Hubert Hayaud Le Devoir