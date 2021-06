Michael Sam a aidé à préparer le chemin, selon Luc Brodeur-Jourdain

Luc Brodeur-Jourdain va toujours avoir beaucoup de respect pour Michael Sam, un ancien coéquipier avec les Alouettes de Montréal.

Il estime que Sam a aidé à ouvrir la voie à un moment historique, lundi soir.

Brodeur-Jourdain et Sam étaient coéquipiers avec les Oiseaux en 2015, un an après que Sam soit devenu le premier joueur ouvertement gai à être repêché dans la NFL.

Lundi, Carl Nassib, un ailier défensif des Raiders de Las Vegas, est devenu le premier joueur actif de la NFL à dévoiler son homosexualité.

Sam a été sélectionné par St. Louis en septième ronde en 2014 ; il a aussi fait partie de l’équipe d’entraînement des Cowboys de Dallas, avant de se tourner vers la LCF.

Il n’a joué qu’un seul match avec Montréal — 12 jeux dans une défaite de 26-23 contre Ottawa — avant de s’éloigner du football pour des raisons de santé mentale.

Brodeur-Jourdain, ancien joueur de ligne offensive des Alouettes, qui en dirige maintenant la ligne offensive, a dit que le chemin tracé par Sam a aidé Nassib à faire sa déclaration publique.

« J’ai énormément de respect pour lui (Sam), a confié Brodeur-Jourdain. Il y a toujours un’premier’dans n’importe quel type d’histoire… et quand il y en a un premier, la barrière est brisée et si la barrière est brisée, notre monde s’améliore.

« Je suis heureux que (Nassib) ait eu le courage de le faire. Il n’y a rien de plus apaisant que d’être soi-même… Ça prend énormément de courage de dire publiquement, "hé, voilà qui je suis, et j’en suis fier".»

Nassib a également déclaré qu’il faisait un don de 100 000 $ au Trevor Project, qui vise à prévenir le suicide dans la communauté LGBTQ.

Sam n’a pas immédiatement répondu à une demande d’entrevue, mais il a écrit sur les réseaux sociaux à propos de l’annonce de Nassib.

« Carl Nassib, merci d’être si authentique, et un merci encore plus grand pour le don au Trevor Project, a-t-il gazouillé. Merci encore Carl, et au plaisir de te voir jouer sur le terrain. »

Brodeur-Jourdain a déclaré que les joueurs des Alouettes connaissaient l’histoire de Sam avant qu’il arrive à Montréal.

Brodeur-Jourdan a dit que la seule chose qui importait aux Alouettes, de l’ancienne vedette de l’Université du Missouri, était sa capacité ou non à aider le club à remporter la Coupe Grey.

« Nous savions qui était Michael Sam, a dit Brodeur-Jourdain. Nous sommes au courant de l’actualité et de ce qui se passe dans le monde en général.

« Notre évaluation allait venir de ce qu’il apportait sur le terrain. »

Sam a eu du mal à s’adapter au football canadien, notamment devoir s’aligner à une verge du ballon.

« C’était tellement difficile pour lui », a dit Brodeur-Jourdain à propos de la verge en question.

Âgé de 38 ans, Brodeur-Jourdain a joué durant 11 saisons avec les Alouettes. Double champion de la Coupe Grey avec le club montréalais, il a pris sa retraite en 2019.

Dans un monde parfait, la déclaration de Nassib ne susciterait pas autant d’attention, a déclaré Brodeur-Jourdain.

Il espère que cela permettra aux autres d’emboîter le pas, mais aussi de créer un environnement dans lequel de telles déclarations publiques ne sont pas aussi dignes d’intérêt.

« Quand on peut dire "Hé, sois qui tu es", le monde va dans une meilleure direction », a-t-il mentionné.