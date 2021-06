Le d.g. des Golden Knights a reçu un test positif à la COVID-19

Le directeur général des Golden Knights de Vegas, Kelly McCrimmon, a subi un contrôle positif à la COVID-19.

L’équipe a confirmé l’information dans une déclaration transmise à La Presse canadienne.

« Nous sommes au courant du résultat positif d’un test impliquant Kelly McCrimmon. Kelly est en isolement et suit les protocoles et les recommandations des autorités sanitaires et de la Ligue nationale de hockey », ont indiqué les Golden Knights.

McCrimmon et le président des opérations hockey des Golden Knights, George McPhee, avaient été réprimandés après avoir été aperçus ne portant pas le couvre-visage dans leur loge au Centre Bell lors de la troisième rencontre de la série demi-finale de la Coupe Stanley contre le Canadien de Montréal, vendredi.

Toutes les personnes présentes au Centre Bell doivent porter le couvre-visage en tout temps, sauf lorsqu’ils mangent ou boivent, selon le protocole en place. Les journalistes effectuant des interventions à la télévision peuvent également retirer leur couvre-visage pendant celles-ci.

McCrimmon devient la deuxième personne touchée par la COVID-19 depuis le début de la présentation des premiers matchs de la LNH avec des déplacements entre les États-Unis et le Canada depuis le début de la pandémie en mars 2020.

L’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme, a aussi été déclaré positif à la COVID-19 vendredi et il a été placé en isolement à la maison.

Les mesures sanitaires sont beaucoup moins strictes au Nevada, où ont été présentés les deux premiers matchs de la série. Environ 18 000 spectateurs ont assisté à chacun des deux matchs et n’avaient pas l’obligation de porter le couvre-visage. La distanciation sociale était également inexistante.

Un maximum de 3500 spectateurs ont été admis pour les deux premiers matchs de la série au Centre Bell.