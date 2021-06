Dominique Ducharme devrait s’absenter pendant 14 jours

Le Canadien de Montréal serait privé de son entraîneur-chef par intérim, Dominique Ducharme, pour une durée totale de 14 jours, selon les informations de deux informateurs.

C’est ce qu’ont dévoilé samedi le journaliste du réseau TSN Darren Dreger et le journaliste du réseau Sportsnet Chris Johnston. Le Canadien n’a toutefois pas confirmé la nouvelle.

Ducharme a été déclaré positif à la COVID-19 vendredi, après que le Canadien eut disputé à Las Vegas les deux premiers matchs de sa série contre les Golden Knights.

Ducharme a quitté l’équipe vendredi matin et en soirée, il a raté le troisième duel de la série. L’entraîneur adjoint Luke Richardson a pris sa place comme entraîneur-chef et il a été épaulé par Alex Burrows et Sean Burke.

Le Tricolore a triomphé 3-2 en prolongation et a pris les devants 2-1 dans cette série demi-finale de la Coupe Stanley. Le quatrième affrontement aura lieu dimanche, au Centre Bell.

Le Canadien devrait donc attendre jusqu’à la finale de la Coupe Stanley, s’il s’y rend, avant de revoir Ducharme derrière son banc.

Aucun autre test positif n’a été répertorié parmi les joueurs et les entraîneurs du Canadien, samedi.