Le Canadien l’emporte en prolongation et prend les devants dans la série

Le Canadien a encaissé et encaissé, mais a finalement réussi à renverser ses rivaux, vendredi soir au Centre Bell.

Josh Anderson a inscrit son deuxième but de la rencontre après 12:53 de jeu en prolongation et la formation montréalaise a vaincu les Golden Knights de Vegas 3-2 lors du troisième match de leur série demi-finale de la Coupe Stanley.

Le Canadien mène la série 2-1. Le quatrième match sera présenté dimanche, à Montréal.

La LNH a confirmé deux heures et demie avant le début de la rencontre que l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme, avait subi un contrôle positif à la COVID-19 et qu’il avait été placé en isolement. Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, a indiqué que la durée de l’absence de Ducharme n’était pas encore connue.

L’entraîneur adjoint Luke Richardson a dirigé le Tricolore derrière le banc. Il était accompagné de l’entraîneur adjoint Alex Burrows et du directeur des gardiens Sean Burke.

Dominés en début de rencontre lors des deux premiers matchs de la série, les Golden Knights ont réussi à s’imposer cette fois.

Carey Price a limité les dégâts devant le filet du Canadien et il a fallu une bêtise de Marc-André Fleury pour permettre à Anderson de créer l’égalité tard en troisième période.

Nicolas Roy et Alex Pietrangelo ont touché la cible pour les Golden Knights. Fleury a réalisé 24 arrêts.

Cole Caufield a été l’autre buteur du Canadien, qui a manqué de cohésion pendant les deux premières périodes. Price a repoussé 43 tirs.

Dans le camp des Golden Knights, l’attaquant Tomas Nosek était de retour au jeu après une absence de 13 rencontres en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée. Patrick Brown avait été laissé de côté.

Conclusion improbable

Les Golden Knights ont vite affiché leurs intentions, décochant les 12 premiers tirs au but de la rencontre.

Alex Tuch a obtenu une belle chance à la suite d’une passe transversale de Pietrangelo, mais il s’est buté à Price. Max Pacioretty a aussi été frustré sur le retour.

Le Canadien a obtenu sa plus belle chance de la période avec moins de six minutes à faire. Josh Anderson a contourné un rival et a foncé au filet, mais il n’a pas pu compléter la manœuvre.

Le compteur affichait 17-3 en faveur des Golden Knights après 20 minutes.

Le jeu s’est animé tôt en deuxième période. Le défenseur des Golden Knights Brayden McNabb a appliqué une percutante mise en échec contre Nick Suzuki en zone neutre.

Les visiteurs ont finalement ouvert le pointage après 3:16 de jeu, sur leur 22e tir au but. Roy a profité d’une gaffe d’Eric Staal pour ensuite surprendre Price du côté de la mitaine.

Le Canadien a toutefois répliqué 38 secondes plus tard. Caufield a marqué un but spectaculaire lors d’une échappée.

Caufield est revenu à la charge quelques minutes plus tard, mais Fleury a réussi l’arrêt avec sa jambière droite.

Sur la même séquence, Tuch a réussi à s’échapper derrière la défensive du Canadien, mais Price a fermé l’ouverture entre ses jambes à temps.

Les Golden Knights ont repris les devants après 2:22 de jeu en troisième période. Pietrangelo a battu Price à l’aide d’un tir bas du côté du bouclier lors d’une attaque à trois contre deux.

Price a gardé le Canadien dans le coup par la suite, avec trois arrêts difficiles sur des déplacements latéraux en l’espace de quelques minutes.

Alors que Price commençait à regarder du côté du banc, le Canadien a créé l’égalité avec 1:55 à écouler en temps réglementaire. Anderson a profité d’une gaffe de Fleury derrière son filet et n’a eu qu’à pousser la rondelle dans une cage abandonnée.

Anderson est revenu à la charge en prolongation. Il a profité d’une mise en scène parfaite de Paul Byron lors d’une échappée de son coéquipier pour clore le débat.