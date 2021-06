Christian Eriksen devra recevoir un défibrillateur cardiaque afin de réguler son rythme cardiaque, a indiqué la Fédération danoise de football, jeudi.

Le joueur de 29 ans se remet à Copenhague après avoir subi un arrêt cardiaque dans le match de la sélection danoise contre la Finlande à l’euro 2020.

« Ce défibrillateur est nécessaire après ce type de problème en raison des arythmies, a déclaré la Fédération dans un communiqué. Christian a accepté cette solution et le plan a été confirmé par des spécialistes, tant au niveau national qu’international, qui ont tous recommandé le même traitement. »

Un défibrillateur cardiaque surveille le rythme du patient et peut envoyer des impulsions électriques pour ramener le rythme à un niveau normal si nécessaire.

Le défenseur néerlandais Daley Blind joue toujours au niveau professionnel avec un tel appareil. Il a reçu le sien en 2019.

La Danemark s’est incliné 2-1 devant la Belgique, jeudi. Les joueurs ont interrompu le match à la 10e minute de jeu pendant une minute au cours de laquelle tous les gens présents ont applaudi en hommage à Eriksen, no 10 des Danois.

L’un des médecins qui a aidé à traiter Eriksen sur le terrain a déclaré à un média allemand que le milieu de terrain pouvait parler et penser clairement immédiatement après qu’il eut été ressuscité à l’aide d’un défibrillateur.

Jens Kleinefeld, officier médical senior de l’UEFA, a expliqué que le défibrillateur a été utilisé après quelques minutes de massages cardiaques.

« Environ 30 secondes plus tard, le joueur a ouvert les yeux et j’ai pu lui parler directement, a dit Kleinefeld en entrevue avec le groupe Funke. C’était un moment très émouvant, parce qu’une telle urgence médicale dans la vie de tous les jours a de moins grandes chances de succès. Eriksen m’a regardé et je lui ai demandé : ’Êtes-vous de retour parmi nous ?’. Il m’a répondu : ’Oui, je suis de nouveau avec vous’.»

Kleinefeld a dit qu’Eriksen avait ajouté : « Merde ! Je n’ai que 29 ans’.»

«J’ai alors su que le cerveau n’avait pas été endommagé », a ajouté Kleinefeld.

L’UEFA a envoyé une vidéo à la Fédération danoise dans laquelle des messages d’appui à Eriksen ont été livrés par les 23 autres nations dans le tournoi, ainsi que de la part des arbitres et du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Ce dernier a déclaré que cet incident « nous a fait réaliser à quel point nos vies sont fragiles ».