Rafael Nadal renonce aux tournois de Wimbledon et de Tokyo

Rafael Nadal ne jouera ni au tournoi de Wimbledon ni aux Jeux olympiques de Tokyo. L’Espagnol a indiqué jeudi qu’il renonçait aux deux tournois afin « d’écouter son corps ».

Nadal, qui a atteint les demi-finales des Internationaux de France où il s’est incliné devant Novak Djokovic, a remporté deux fois Wimbledon, en 2008 et 2010. Il a aussi remporté la médaille d’or du tableau du simple masculin aux Jeux de Pékin, en 2008, en plus de celle du double, à Rio de Janeiro en 2016.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision