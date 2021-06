Le Canadien devra apporter des changements pour éviter que l’écart se creuse

Le Canadien de Montréal devra procéder à des changements afin d’éviter de se retrouver en déficit 0-2 dans sa série demi-finale de la Coupe Stanley contre les Golden Knights de Vegas.

C’est le constat qu’ont dressé l’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme et sa bande, mardi, au lendemain du cinglant revers de 4-1 en lever de rideau de la série.

Pour éviter que ce résultat se reproduise, le Tricolore devra notamment mettre l’accent sur la discipline. Ainsi, après avoir connu un bon début de match, le Canadien a écopé d’une flopée de pénalités en milieu de deuxième engagement qui leur ont fait très mal — même si les Golden Knights n’ont pu en profiter immédiatement.

« C’est déjà difficile de jouer à l’étranger, et nous avons de toute évidence écopé de trop de pénalités en deuxième période. Nous avons perdu notre rythme et, à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à dérailler », a expliqué l’attaquant Tyler Toffoli en visioconférence, avant un entraînement hors glace tenu en milieu de journée à Las Vegas.

C’était la première fois que le Tricolore affrontait une équipe américaine depuis la saison 2019-2020 à cause de la pandémie de COVID-19, de surcroît en terrain hostile, devant une salle comble de 18 000 spectateurs. Une situation loin d’être idéale pour le Bleu-blanc-rouge.

« L’ambiance et l’énergie en séries éliminatoires sont toujours spéciales, a convenu l’attaquant Eric Staal. C’était la première fois qu’on jouait devant une salle comble depuis longtemps, et c’était phénoménal. […] C’est sûr que la foule a un effet sur le rythme d’une équipe, et de toute évidence elle procure un surplus d’énergie à l’équipe locale. »

Le but du défenseur Shea Theodore, qui a ouvert la marque à 9 minutes 15 du premier tiers, a animé sans contredit la foule. Et à partir de ce moment-là, les Golden Knights ont semblé avoir des ailes sur la patinoire.

Ce fut notamment le cas des défenseurs des Golden Knights, qui ont conclu la soirée avec trois des quatre buts des leurs et cinq points collectivement.

À ce sujet, Toffoli a aussi indiqué que ses coéquipiers et lui devront faire un meilleur boulot pour surveiller les défenseurs des Golden Knights, très actifs offensivement.

« Il faut qu’on maintienne la pression sur eux en échec avant et qu’on ne les laisse pas nous devancer en repli défensif », a dit le meilleur marqueur du Canadien en saison régulière.

« Nous avions fait du bon boulot à ce niveau-là contre les Maple Leafs de Toronto, alors il faudra resserrer notre jeu, être plus rapides et jouer en bloc, comme si nous ne formions qu’un. »

Malgré la déconvenue du premier match, le Tricolore n’a pas cédé à la panique. Ben Chiarot a notamment mentionné que le capitaine Shea Weber avait adressé un message d’encouragement à ses coéquipiers dans le vestiaire après la rencontre.

Staal, qui a déjà remporté la coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline en 2006, avait également un message à livrer à ses jeunes coéquipiers, dont certains n’avaient encore jamais joué devant une foule aussi imposante en séries éliminatoires. Ce fut notamment le cas de Cole Caufield, de Nick Suzuki et d’Alexander Romanov.

« Le plus important, c’est notre riposte. Nous avons l’occasion de retourner sur la patinoire demain [mercredi]. Le résultat du premier match n’était pas celui espéré, mais dans une série au meilleur des sept parties, tout dépend du prochain match », a dit Staal.

Petry sera-t-il à son poste ?

Par ailleurs, Jeff Petry a patiné avec ses coéquipiers et il devrait être de l’entraînement matinal mercredi à Las Vegas. Mais il est encore trop tôt pour décider de son sort pour le deuxième match, a précisé Ducharme.

Le retour de Petry solidifierait sans aucun doute la brigade défensive du Canadien face à une attaque aussi féroce que celle des Golden Knights.

« Quand tu perds un joueur clé en défensive, ça fait mal. Jeff a été excellent pendant toute la saison. Les Golden Knights sont très rapides, et Jeff patine très vite également, donc ça aiderait de l’avoir avec nous », a reconnu Chiarot.

Ducharme a également laissé entendre que l’attaquant Tomas Tatar, qui n’a pas joué depuis le cinquième match de la série de premier tour contre les Maple Leafs, pourrait être appelé en renfort. Le match numéro 2 aura lieu mercredi soir, à 21 h.