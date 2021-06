Le Marathon de Montréal est de nouveau annulé

Le Marathon de Montréal n’aura pas lieu cet automne, l’organisation responsable de celui-ci jugeant trop complexe de faire respecter les règles sanitaires prévues au plan de déconfinement du gouvernement Legault pour les festivals et grands événements.

Après une première annulation en 2020, l’événement, qui avait attiré environ 12 000 coureurs en 2019, devait reprendre cette année du 24 au 26 septembre. Or, les règles sanitaires prévues cet automne pour ce type d’événements d’envergure seraient trop complexes à appliquer sans « dénaturer » ce marathon, ont tranché les organisateurs.

« On ne pouvait pas respecter l’envergure de l’expérience ni toutes les consignes sanitaires et opérationnelles, comme la capacité d’accueil des sites, la distanciation et la surveillance le long des parcours allant jusqu’à 42 km, puis satisfaire tous nos participants », a expliqué mardi le président-directeur général d’Évènements GPCQM, Sébastien Arsenault, par voie de communiqué.

Joint par Le Devoir, M. Arsenault explique que l’organisation aurait dû contrôler l’achalandage près des grilles tout le long du parcours, « un défi gigantesque » qui relève de l’impossible, selon lui. D’autant plus que l’application de restrictions sur l’achalandage le long du parcours mettrait fin aux « félicitations et aux encouragements » des proches et des amis des coureurs qui ne pourraient sans doute pas se rassembler à proximité derrière la grille.

« Avec les allègements prévus, ça donne vraiment un événement de week-end aseptisé, et ce n’est pas ce qu’on veut », illustre M. Arsenault. Ce dernier ajoute par ailleurs que cet événement mobilise annuellement environ 200 travailleurs de la santé. « Or, ces travailleurs du milieu hospitalier, ils sont accaparés de toutes parts » actuellement, notamment en raison de la pandémie.

« De forcer la note pour tenir un événement sans savoir [quel sera le contexte sanitaire cet automne], ce n’est pas responsable », ajoute M. Arsenault, dont l’organisation a pris les reines du Marathon de Montréal l’an dernier, après que l’édition de 2019 a déploré la mort d’un coureur, au semi-marathon.

De retour en 2022

L’organisation assure que l’ensemble des personnes qui s’étaient inscrites à l’édition 2021 du Marathon de Montréal pourront obtenir un remboursement complet. Le retour de l’événement est par ailleurs prévu du 23 au 25 septembre 2022.

« On va commencer tout de suite à travailler pour 2022 », assure Sébastien Arsenault.

L’annonce de l’annulation du Marathon de Montréal survient quelques jours après celle des Grands prix cyclistes de Québec et de Montréal, qui devaient avoir lieu les 10 et 12 septembre prochains. Ces événements devraient eux aussi reprendre en 2022.