L’Angleterre bat le finaliste de la dernière Coupe du monde en ouverture de son Euro

Raheem Sterling a grandi à l’ombre du stade Wembley en rénovation, et il arbore même un tatouage de la célèbre arche qui le surplombe sur son avant-bras gauche. Maintenant qu’il peut représenter son pays sur la pelouse du prestigieux stade, il s’est servi de son pied droit pour permettre à l’Angleterre d’entamer le Championnat européen de soccer de la meilleure façon possible. L’attaquant a touché la cible — il s’agissait de son premier filet en 13 parties dans cette compétition — et procuré un court gain de 1-0 à l’Angleterre contre la Croatie, dimanche, à l’Euro 2020.

Les Anglais n’avaient jamais savouré la victoire à leur premier match dans cette compétition à leurs neuf participations précédentes.

L’Angleterre, bien plus à l’aise qu’à la suite de la défaite subie contre la Croatie en demi-finales de la Coupe du monde en 2018, mise cette année sur plusieurs jeunes espoirs et Sterling — son joueur le plus expérimenté, malgré le fait qu’il n’a que 26 ans.

Sterling, qui n’a pas beaucoup de temps de jeu depuis quelques mois à Manchester City, a trouvé une faille dans la défensive croate à la 57e minute. Le milieu de terrain Kalvin Phillips a déjoué quelques joueurs avant de refiler le ballon à Sterling, qui a décoché un tir qui a ricoché sur le gardien croate Dominik Livakovic avant de terminer sa course au fond du filet.

Il s’agissait du premier match présenté au stade de Wembley devant des spectateurs depuis 2019. Il a toutefois commencé de manière plutôt malaisante, puisque certains spectateurs ont hué leurs favoris après que ceux-ci eurent posé un genou au sol — un geste popularisé par le quart Colin Kaepernick pour dénoncer les injustices raciales.

Le prochain match de l’Angleterre dans le groupe D aura lieu vendredi, contre l’Écosse, à Wembley. La Croatie aura rendez-vous avec la République tchèque à Glasgow.

Autriche 3 — Macédoine du Nord 1

Les Autrichiens ont profité de deux buts de leurs remplaçants pour décrocher la première victoire de leur histoire au Championnat européen.

Michael Gregoritsch et Marko Arnautović sont entrés dans le match en deuxième demie et ils ont marqué pour permettre à l’Autriche de vaincre la Macédoine du Nord 3-1, dans le groupe C.

Il s’agissait d’une première victoire en 31 ans pour l’équipe autrichienne lors d’un tournoi majeur.

Le capitaine de l’Autriche, David Alaba, a mis la table pour le but gagnant à la 78e minute. Il a dirigé une passe vers la zone de but que Gregoritsch a fait dévier dans le filet.

Arnautović s’est ensuite retrouvé seul devant le gardien Stole Dimitrievski, qu’il a réussi à battre de vitesse pour doubler l’avance des siens dans la dernière minute de jeu.

Les deux attaquants sont entrés dans le match à la 59e minute, alors que le score était de 1-1.

Le défenseur de l’Autriche Stefan Lainer a ouvert la marque à la 18e minute, tandis que le vétéran de 37 ans de la Macédoine du Nord Goran Pandev a créé l’égalité 10 minutes plus tard.

La Macédoine du Nord participe à un premier tournoi majeur dans son histoire.

Pour son prochain match, l’Autriche se rendra à Amsterdam pour y affronter les Pays-Bas.

La Macédoine du Nord demeurera à Bucarest pour son prochain duel, contre l’Ukraine.

Pays-Bas 3 — Ukraine 2

Denzel Dumfries s’est racheté pour une erreur commise plus tôt dans le match en marquant le but qui a donné une victoire de 3-2 aux Pays-Bas contre l’Ukraine.

Dumfries a raté un filet ouvert en première mi-temps, mais il a marqué au moment où son équipe en avait le plus besoin.

Quelques instants après que l’Ukraine eut marqué deux fois pour créer l’égalité, Dumfries a redirigé de la tête un centre au deuxième poteau de Nathan Ake pour redonner les devants aux Pays-Bas à la 85e minute.

Les Pays-Bas participent à un premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde de 2014, lors de laquelle ils avaient atteint les demi-finales.

Georginio Wijnaldum avait ouvert la marque pour les Pays-Bas à la 52e minute, puis Wout Weghorst a porté le score à 2-0 sept minutes plus tard.

Mais l’Ukraine n’avait pas dit son dernier mot.

Son capitaine Andriy Yarmolenko a d’abord logé un ballon dans la partie supérieure droite du filet pour réduire l’écart à la 75e minute.

Quatre minutes plus tard, Roman Yaremchuk a plongé pour faire dévier de la tête un coup franc de Weghorst qui a permis à l’Ukraine de créer l’égalité.

L’Ukraine prend part à un troisième Championnat d’Europe, mais n’a jamais réussi à aller plus loin que la phase de groupes.