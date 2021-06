La Santé publique étudie une demande du Canadien pour accueillir plus de spectateurs

Le Canadien de Montréal a envoyé une demande à la Santé publique du Québec pour augmenter la capacité d’accueil du Centre Bell pour leurs matchs à domicile, a fait savoir la Santé publique.

La demande du Canadien est en cours d’évaluation, ont dit les autorités, mais on ne mentionne à quelle date une décision pourrait être rendue.

Le Canadien a pu accueillir 2500 partisans depuis le sixième match de sa série de premier tour contre les Maple Leafs de Toronto.

Le même nombre de spectateurs a pu assister aux matchs no 3 et 4 de la série de deuxième tour du Tricolore, contre les Jets de Winnipeg.

Ce chiffre représente 12 % de la capacité du Centre Bell.

Un porte-parole du club n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire de La Presse canadienne.

Depuis le 28 mai, Québec autorise les arénas et les grandes salles à recevoir 2500 personnes, si elles portent leur masque et que les personnes ne vivant pas à la même adresse maintiennent une distance entre elles.

Le Tricolore recevra les Golden Knights de Vegas lors des matchs no 3 et 4 en demi-finale de la Coupe Stanley les 18 et 20 juin, à tout le moins.

La série débutera avec des matchs lundi et mercredi, à Las Vegas.

Les Golden Knights ont pu jouer devant une salle comble lors du sixième match de leur série de deuxième tour contre l’Avalanche du Colorado.

Jeudi, 18 149 personnes étaient au T-Mobile Arena pour assister à une victoire de 6-3 des Knights, qui avançaient ainsi au tableau.